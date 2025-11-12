Slušaj vest

Popularna striming platforma Netflix ponovo je povećala cene svojih pretplata, a najnoviji primer dolazi iz Holandije. Ovaj potez mogao bi da nagovesti novi talas poskupljenja koji će uskoro stići i do korisnika u ostatku Evrope.

Kako prenosi nemački portal Bild, Holandija se tako pridružila listi zemalja u kojima je gledanje omiljenih serija i filmova postalo skuplje. Pre nje, Netfliks je cene već povećao na velikim tržištima poput Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Portugala i Argentine.

Foto: Shutterstock

Prema pisanju portala Nu.nl, nove cene u Holandiji stupile su na snagu juče. Standard paket, koji omogućava gledanje sadržaja na dva uređaja istovremeno, sada košta 15,99 evra (oko 1.870 dinara), umesto dosadašnjih 13,99 evra (oko 1.636 dinara).

Korisnici koji koriste Premium paket, koji nudi mogućnost gledanja na četiri uređaja istovremeno i 4K rezoluciju, od sada će mesečno plaćati 20,99 evra (oko 2.455 dinara), umesto dosadašnjih 18,99 evra (oko 2.221 dinara).

Kompanija Netflix nije ponudila detaljno objašnjenje za novo povećanje cena.

- Kako stalno povećavamo vrednost koju nudimo našim članovima, povremeno od njih tražimo da plate malo više - navodi se u kratkom saopštenju kompanije.