Sezona zarada, period kada velike kompanije objavljuju svoje finansijske rezultate, poznat je i po tome što tokom njega svet investitora drži dah – jer upravo tada, kvartalni rezultati najvećih globalnih kompanija mogu promeniti tok berze. To je trenutak kada tržište reaguje brzo, a cene akcija osciliraju naglo – u zavisnosti od toga da li su očekivanja nadmašena ili promašena. Ovo je ključni perio za investitore, jer im daje uvid u to kako kompanija posluje, a one koje redovno premaše očekivanja mogu privući više ulaganja i povećati vrednost svojih akcija. Jedan od giganta koji će biti od interesantnijih u ovom periodu je svakako Netflix, čije objave zarade često izazivaju oštre reakcije na berzi.