Kada napuštamo kuću ili stan, gotovo mehanički proveravamo da li smo zaključali vrata, poneli ključeve i telefon. Ono što većina ljudi nikada ne proveri jeste da li je Wi-Fi ostao uključen, i upravo ta sitnica može da nas dovede u ozbiljan digitalni rizik. U trenutku kada se telefon sam poveže na javnu ili lažnu mrežu, naši podaci mogu završiti u sistemu koji nije bezbedan, a da toga uopšte nismo svesni.

Nesigurna mreža je put do vaših podataka

Kada se uređaj poveže na nepoznat Wi-Fi, sav internet saobraćaj prolazi kroz mrežu čiji je vlasnik često potpuno nepoznat. U takvoj situaciji, moguće je presretanje lozinki, poruka, fotografija, pa čak i podataka sa kartica ako otvorite mobilno bankarstvo. Jedna od najrasprostranjenijih metoda napada jeste presretanje saobraćaja, gde se napadač ubacuje između vas i sajta koji koristite. U praksi, vi mislite da komunicirate direktno sa sajtom, dok neko u pozadini nadgleda vašu aktivnost.

Takvi napadi su naročito česti na otvorenim mrežama u kafićima, šoping centrima, hotelima i na aerodromima, gde veliki broj ljudi koristi iste pristupne tačke.

Lažne mreže - tiha zamka za neoprezne

Dodatni problem predstavljaju lažne Wi-Fi mreže koje postavljaju sajber kriminalci. Dovoljan je naziv koji liči na ime prave mreže da biste se, potpuno nesvesno, povezali baš na njihovu pristupnu tačku. U tom trenutku, baš sve što radite na internetu prolazi direktno kroz njihov sistem, što im daje potpuni uvid u vaše podatke.

Još opasnije je to što telefoni često imaju uključenu funkciju automatskog povezivanja. Ako ste se nekada ranije povezali na neku mrežu, uređaj može sam da se priključi i na kopiju te mreže, čak i kada ona sada pripada napadaču.

Foto: Shutterstock

Zašto ni VPN nije čarobno rešenje

Korišćenje VPN-a svakako povećava bezbednost jer šifruje vašu internet vezu, ali ni on nije dovoljan ako se ne pridržavate osnovnih pravila. I dalje je rizično logovati se na mejl, društvene mreže ili, posebno, internet bankarstvo dok ste povezani na javnu mrežu. Jednom kompromitovana lozinka može ugroziti više različitih naloga.

HTTPS kao dodatna zaštita

Prilikom posete sajtovima na javnom Wi-Fi-ju, od ogromnog značaja je da adresa počinje sa „https://“. Ovaj protokol znači da je veza šifrovana. Ako takvog obeležja nema, najbolje je da sajt uopšte ne otvarate dok ste na nepoznatoj mreži.

Iako deluje banalno, redovno ažuriranje operativnog sistema i aplikacija igra važnu ulogu u zaštiti podataka. Zakrpe koje se instaliraju ažuriranjima često zatvaraju bezbednosne propuste koje napadači najčešće koriste.

Jedno dugme koje uklanja najveći deo rizika

Najefikasnije rešenje je istovremeno i najjednostavnije: isključite Wi-Fi čim izađete iz kuće i umesto toga koristite mobilni internet ili sopstveni hotspot obezbeđen jakom lozinkom. Na taj način izbegavate većinu rizika koje nose javne i nezaštićene mreže.

U savremenom digitalnom okruženju, briga o bezbednosti više nije luksuz, već osnovna potreba, a ponekad je dovoljno samo jedno pritiskanje tastera da zaštitimo svoje podatke.