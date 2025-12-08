Slušaj vest

Ušuškan između austrijskih i švajcarskih Alpa, Lihtenštajn se smatra jednom od najbogatijih evropskih država. Ovaj maleni principat ne privlači samo svojom prirodom, već i izuzetno snažnom ekonomijom, vrlo visokim BDP-om po stanovniku i životnim standardom kakav se retko gde sreće. Stranim državljanima posebno je zanimljivo to što zemlja ima otvoreno tržište rada i nudi veliki broj pozicija dostupnih osobama sa važećom boravišnom dozvolom. Plate su među najvišima u Evropi i često prelaze 8.000 evra, a kod poslova u domaćinstvu ili brige o starijima često se obezbeđuje i besplatan smeštaj.

Što se zarada tiče, prosečna mesečna plata u Lihtenštajnu iznosi oko 6.800 švajcarskih franaka (oko 7.150 evra). Čak i niže plaćeni poslovi retko padaju ispod 2.500 franaka, dok iskusni stručnjaci ili menadžeri mogu da zarade preko 10.000 franaka mesečno. Na samom vrhu plate se kreću za pozicije poput generalnog direktora (16.740 CHF), IT direktora (14.328 CHF) ili direktora kol-centra (14.207 CHF). Najskromnije zarade imaju zanimanja poput krojača (oko 2.585 CHF), socijalnih savetnika (oko 2.564 CHF) i vaspitača u vrtiću (oko 2.224 CHF).

Aktuelne ponude poslova preko EURES-a obuhvataju širok spektar profesija, od logistike i industrijske proizvodnje do uslužnog sektora. Traže se domaćice i osoblje u staračkim domovima, često uz obezbeđen smeštaj i vrlo dobra primanja. Poslovi za parove u domaćinstvu takođe su traženi, uz stalne ugovore i socijalne beneficije. Otvaraju se i pozicije za frizere u premium salonima, kao i za radnike u industriji, poput operatera mašina i radnika montaže. Poznavanje nemačkog jezika nije uvek obavezno, ali pruža znatno bolje šanse pri zapošljavanju.

Privlačnost Lihtenštajna leži i u njegovoj povoljnoj poreskoj politici. Porez na dobit iznosi 12,5 odsto, a PDV je svega 8,1 odsto, što državu čini posebno privlačnom za kompanije i investitore. Fiskalni sistem obuhvata porez na lični dohodak, porez na dobit, porez na kapitalnu dobit od nekretnina i porez na imovinu. Iako je nekada nosio etiketu „poreskog raja“, Lihtenštajn je uskladio svoje zakonodavstvo sa međunarodnim standardima transparentnosti i potpisao sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, među kojima je i onaj sa Rumunijom.