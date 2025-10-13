Slušaj vest

Nejednakost bogatstva predstavlja ozbiljan globalni problem, a Evropa nije izuzetak. Najbogatijih 1% stanovništva poseduje najmanje 20 odsto ukupnog bogatstva u gotovo svim evropskim državama, a u mnogima taj udeo premašuje i 25 odsto.

U mnogim evropskim zemljama danas žive desetine milijardera. Međutim, koja tri evropska giganta prednjače po njihovom broju – i koliko ih tačno imaju?

Preko 3.000 milijardera u svetu

Prema podacima Forbsa, 2025. godine u svetu postoji više od 3.000 milijardera sa ukupnim bogatstvom od 16,1 bilion dolara (oko 13,7 biliona evra). Ali, koncentracija tog bogatstva je neravnomerna: SAD, Kina i Indija zajedno imaju više od polovine svih milijardera i njihovih kombinovanih bogatstava, piše Investitor.

Lista milijardera koju objavljuje Forbes zasniva se na imovini procenjenoj u američkim dolarima i odnosi se na državljanstvo, a ne mesto prebivališta pojedinaca.

Nemačka predvodi Evropu

Najviše milijardera u Evropi ima Nemačka – ukupno 171, sa zajedničkim bogatstvom od 676,4 milijarde evra. Najbogatiji Nemac je Diter Švarc, vlasnik lanca Lidl i Kaufland, čije se bogatstvo procenjuje na 35 milijardi evra, što ga svrstava na 37. mesto na svetu.

Na drugom mestu je Italija, sa 74 milijardera i ukupnim bogatstvom od 289 milijardi evra. Najbogatiji Italijan je Đovani Ferero, naslednik čuvene kompanije Ferrero, sa 32,6 milijardi evra, što ga stavlja na 41. poziciju globalno.

Ujedinjeno Kraljevstvo ima 55 milijardera, čije bogatstvo zajedno iznosi 203 milijarde evra. Najbogatiji Britanac je Majkl Plat sa 16 milijardi evra, koji zauzima 106. mesto na svetu.

Francuski gigant Arno i dalje u svetskom vrhu

Francuska ima 52 milijardera, čime zauzima četvrto mesto u Evropi. Najbogatiji Francuz je Bernar Arno, šef luksuznog carstva LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora i dr.), sa bogatstvom od 152 milijarde evra, što ga čini petim najbogatijim čovekom na svetu – nakon što je 2024. bio na samom vrhu liste.

Arno je često u središtu rasprava o mogućem uvođenju poreza na bogatstvo u Francuskoj, meri kojoj se odlučno protivi.

Osim Nemačke, Italije, UK i Francuske, jedine evropske zemlje s više od 50 milijardera su Švedska (45) i Švajcarska (42).

Španija van top 5

Zanimljivo, među pet najvećih evropskih ekonomija, Španija ima najmanje milijardera — 34. Najbogatiji Španac je Amancio Ortega, osnivač Inditexa i Zare, sa bogatstvom od 106 milijardi evra, što ga čini devetim najbogatijim čovekom na svetu.

Dalje slede: Grčka (16)

Holandija (13)

Irska, Belgija i Češka (po 11)

Poljska i Kipar (po 10)

Austrija i Danska (po 9)

Finska (7)

Rumunija (6)

Mađarska (4)

Slovačka i Bugarska (po 2)

Portugal, Luksemburg, Hrvatska, Island i Albanija (po 1).

Najbogatiji Austrijanac je Mark Mateschitz, naslednik Red Bulla, sa 34,6 milijardi evra, što ga svrstava na 38. mesto u svetu.