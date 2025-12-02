Slušaj vest

Rumunska vlada odobrila je dekret kojim se omogućava preuzimanje lokalnih resursa kompanija koje podležu međunarodnim sankcijama, među kojima je i ruski "Lukoil".

Dekret daje vladi Rumunije ovlašćenje da imenuje posebne upravnike za kompanije koje zbog sankcija mogu da naruše tamošnju privredu, izazovu skokove cena, ili ugroze energetsku sigurnost, prenosi Rojters.

Za to je neophodno i prethodno odobrenje najvišeg rumunskog Saveta za odbranu.

U Rumuniji Lukoil ima rafinerija i više od 300 pumpi.