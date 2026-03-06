Slušaj vest

Na osnovu utvrđenih veleprodajnih cena, maloprodajna cena na benzinskim stanicama u narednih sedam dana iznosiće 203 dinara za litar dizela, odnosno 184 dinara za litar benzina.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da će sledeće nedelje građani litar dizela u maloprodaji plaćati 24 dinara jeftinije, u odnosu na realnu cenu na tržištu a benzina oko 7 dinara jeftinije.

- Zahvalni smo naftnim kompanijama na saradnji i razumevanju kako bismo zaštitili potrošače. Realna cena dizela je 224 dinara, a benzina i preko 191 dinar, kada gledamo kotacije i cene na berzama. Država prati situaciju koja je nepredvidiva iz sata u sat i u narednim danima izaći ćemo sa konkretnim merama i zaštiticemo građane i privredu i ovaj put kao što smo to i do sada činili - rekla je Đedović Handanović.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, Ministarstva finansija, Naftne industrije Srbije.

