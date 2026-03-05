Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je situacija na globalnom tržištu nafte složena zbog sukoba na Bliskom istoku i poteza Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu, ali da je Srbija dobro snabdevena naftnim derivatima i da građani nemaju razloga previše da brinu zbog eventualnih poremećaja na tržištu.

- Situacija u svetu, kada je reč o snabdevanju naftom i kretanju cena, nije jednostavna, najblaže rečeno. Cena nafte je porasla sa oko 62 dolara po barelu na 84 do 85 dolara, u zavisnosti od dana i kretanja na tržištu. To su veliki skokovi za relativno kratak vremenski period. Preduzećemo sve mere kako bi se sprečio nagli skok cena, iako su cene porasle na tržištu zbog nemilih događaja na koje ne možemo da utičemo, građani nemaju razloga za brigu jer će ih drzava zaštiti ali ponavljam, situacija nije jednostavna - rekla je ona.

Kako je navela, procene su da bi eventualni nastavak sukoba mogao dodatno da utiče na rast cena nafte, ali je teško precizno predvideti u kojoj meri.

- Za nas je najvažnije da je Srbija izuzetno dobro snabdevena zalihama naftnih derivata. U poslednje tri godine povećali smo zalihe sa 33 dana prosečne potrošnje na oko 50 dana. Cilj nam je da do kraja godine dostignemo nivo od 70 dana prosečne potrošnje. Najviše imamo zaliha dizela, jer se on i najviše troši - istakla je ministarka.

Ona je naglasila da građani nemaju razloga za brigu jer država pažljivo prati situaciju na tržištu.

Država nadgleda cene

- Država će nastaviti da nadgleda kako se kreću cene i kako to utiče na snabdevače na tržištu, kao i da razmotra koje mere može da preduzme kako bi se sprečilo da rast cena na svetskom tržištu pogodi građane. Kao što smo to činili tokom energetske krize 2022. godine za gas i električnu energiju, kada su u mnogim zemljama cene višestruko porasle, u Srbiji smo uspeli da ih održimo kako građani ne bi osetili njihovo povećanje - rekla je Đedović Handanović i dodala da će država isto tako postupiti i sa cenama naftnih derivata.

Podsetila je da je Srbija do nedavno imala probleme u snadbevanju sirovom naftom ali da nije bilo posledica za građane.

- Pre nekoliko nedelja 100 dana nije bilo dotoka sirove nafte u Srbiju, a na pumpama nije bilo nikakvih problema. Građani su mogli nesmetano da koriste svoja prevozna sredstva i nije bilo nestašica - navela je ministarka.

Dodala je da država iz sata u sat prati razvoj situacije.

Đedović Handanović je navela i da su početkom ove godine u Smederevu puštena u rad nova skladišta naftnih derivata.

- Već je uskladišteno 44.000 tona evro dizela, a u toku je zapunjavanje još dodatnih oko 20.000 tona dizela. Nastavićemo da obezbeđujemo dovoljno zaliha kako bismo obezbedili stabilno snabdevanje za građane i privredu - rekla je ministarka.