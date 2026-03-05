Slušaj vest

Država ne može da određuje cenu otkupa, ali smo se u razgovoru sa udruženjima dogovorili o pomoći najugroženijim proizvođačima mleka i nastavku dijaloga, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.

Posle gotovo četiri sata razgovora u Vladi Srbije sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika, blokade u mestima Bresnica i Miločaj su okončane, a dogovoreno je da se razgovori nastave i u narednom periodu, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.

- Imali smo dug i ozbiljan razgovor. Pre svega želim da se zahvalim poljoprivrednicima što su uspeli da razdvoje poljoprivredu od politike. Iako su bili pod velikim pritiscima, noćas su se oko 23 časa razišli sa poslednje dve blokade u Bresnici i Miločaju - rekao je Glamočić.

On je naglasio da je sa poljoprivrednicima postignut dogovor da se dijalog nastavi i da se zajednički radi na rešavanju problema u sektoru proizvodnje mleka.

Nastavak razgovora i pomoć najugroženijima

Ministar je naveo da je jedna od tema razgovora bila i situacija na tržištu mleka, posebno u delovima Srbije gde su proizvođači imali najnižu otkupnu cenu.

- Dogovorili smo se da pomognemo najugroženijima. Uputili smo apel mlekarama i razgovarali sa njima, posebno sa onima koje proizvode sireve, jer je upravo taj region bio najpogođeniji - kazao je Glamočić.

shutterstock-1526267093.jpg
mleko Foto: Shutterstock

 Prema njegovim rečima, pojedine mlekare su iskoristile krizu i snizile cene otkupa.

- Desilo se da su neke mlekare iskoristile muku proizvođača i obarale cenu mleka na veoma nizak nivo. To su, ipak, bili pojedinačni slučajevi - rekao je ministar.

On je dodao da država ne može direktno da utiče na cenu koju određuju privatne kompanije.

- Tržište mleka je slobodno. To su privatne kompanije i mi ne možemo da im naređujemo kolika će biti cena. Neki traže 120 dinara po litru, ali onda se postavlja pitanje koliko bi mleko koštalo u prodavnicama - naglasio je Glamočić.

Nove mere i isplate podsticaja

Ministar je podsetio da je u toku isplata podsticaja i premija za poljoprivrednike, kao i da su pokrenuti novi programi podrške.

- Juče je isporučeno 30.000 rešenja za biljnu proizvodnju u vrednosti od oko četiri milijarde dinara. U toku je i isplata premija za mleko, već smo isplatili oko dve milijarde dinara - rekao je Glamočić.

Uklonjene blokade sa puteva Šumadije i Pomoravlja

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, koje je blokrialo Ibarsku magistralu i puteve oko Kraljeva, uklonilo je sve blokade jer su, kako navode, ušli u pregovore sa Vladom oko ispunjenja zahteva i nisu želeli da dalje otežavaju sugrađanima dok pregovori traju.

Sačekaće, kažu, 15 do 20 dana, a onda će skupština udruženja doneti odluku o daljim koracima.

Okončana je i blokada puta Mrčajevci-Kragujevac u selu Bresnica.

shutterstock_2535492673.jpg
Foto: Shutterstock/Fotokostic

  On je dodao da su potpisani i ugovori o subvencionisanim kreditima sa pet banaka.

- To su krediti sa kamatnom stopom od nula do tri odsto. Za žene u poljoprivredi i mlade do 40 godina kamata je samo jedan odsto - naveo je ministar.

Glamočić je najavio i uvođenje nove oznake za domaće proizvode.

- Uvodimo oznaku "100 % odsto iz Srbije", kako bi građani mogli lakše da prepoznaju domaće proizvode i tako pomognu našim poljoprivrednicima - poručio je on.

Ministar je zaključio da će Vlada nastaviti razgovore sa svim poljoprivrednicima koji žele dijalog.

- Naša vrata su otvorena za sve koji žele da razgovaraju o poljoprivredi i realnim rešenjima - poručio je Glamočić.

Biznis Kurir/RTS

