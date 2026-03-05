Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, koje je blokrialo Ibarsku magistralu i puteve oko Kraljeva, uklonilo je sve blokade jer su, kako navode, ušli u pregovore sa Vladom oko ispunjenja zahteva i nisu želeli da dalje otežavaju sugrađanima dok pregovori traju.

Sačekaće, kažu, 15 do 20 dana, a onda će skupština udruženja doneti odluku o daljim koracima.

Okončana je i blokada puta Mrčajevci-Kragujevac u selu Bresnica.