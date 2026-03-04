Sve popularniji aparat u Srbiji bukvalno guta struju: Strujomer samo vrti, a iznenadiće vas o čemu je reč
Dok mislimo da su frižider, rerna ili mašina za sudove najveći potrošači, istraživanja pokazuju da indukciona ploča troši najviše struje među standardnim kućnim aparatima.
Indukciona ploča je brza i praktična, ali njena snaga, obično između 1000 i 3000 W, znači da sat vremena kuvanja dnevno može ozbiljno da poveća račun za struju. Prosečna godišnja potrošnja ovih ploča može biti i do 1200 kWh, što često premašuje potrošnju svih ostalih kuhinjskih aparata zajedno.
Kako smanjiti račun za struju?
Planirajte kuvanje: Nemojte uključivati ploču bez potrebe i ne koristite maksimalnu snagu ako nije neophodno.
Racionalno kombinujte jela: Kuvajte više jela odjednom i koristite poklopce - tako ćete manje trošiti.
Pratite potrošnju: Ako imate pametni merač ili aplikaciju, pratite koliko ploča "vuče" struje i pravite male promene u navikama.
Brzi i efikasni aparati su praktični, ali njihova snaga može vas iznenaditi - i vaš račun za struju. Malo planiranja može napraviti veliku razliku!
Kurir Biznis/Novosti.rs