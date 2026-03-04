Slušaj vest

Dok mislimo da su frižider, rerna ili mašina za sudove najveći potrošači, istraživanja pokazuju da indukciona ploča troši najviše struje među standardnim kućnim aparatima.

Indukciona ploča je brza i praktična, ali njena snaga, obično između 1000 i 3000 W, znači da sat vremena kuvanja dnevno može ozbiljno da poveća račun za struju. Prosečna godišnja potrošnja ovih ploča može biti i do 1200 kWh, što često premašuje potrošnju svih ostalih kuhinjskih aparata zajedno.

Kako smanjiti račun za struju?

Planirajte kuvanje: Nemojte uključivati ploču bez potrebe i ne koristite maksimalnu snagu ako nije neophodno.

Racionalno kombinujte jela: Kuvajte više jela odjednom i koristite poklopce - tako ćete manje trošiti.

Pratite potrošnju: Ako imate pametni merač ili aplikaciju, pratite koliko ploča "vuče" struje i pravite male promene u navikama.

Brzi i efikasni aparati su praktični, ali njihova snaga može vas iznenaditi - i vaš račun za struju. Malo planiranja može napraviti veliku razliku!

