U Srbiju stiže još jedan superkompjuter: Otkriveno kad počinje sa radom, evo zašto je ovo ekstremno važno za našu zemlju
Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović izjavio je danas da su pripreme za puštanje u rad drugog superkompjutera u završnoj fazi i da će on biti pušten u rad u aprilu.
- Kao ekskluzivnu vest mogu da najavim da ćemo u aprilu pustiti u rad naš drugi superkompjuter u Kragujevcu. Ovim praktično širimo kapacitete samog Data centra za dva nova bloka od osam megavata - rekao je Jovanović.
Jovanović je podsetio da je Srbija još 2022. godine postavila temelje te mreže instalacijom prvog ovakvog sistema.
To što će državni data centar u Kragujevcu narednog meseca postati dom tog tehnološkog giganta znači da Srbija nastavlja snažan zamah u izgradnji tehnološke infrastrukture.
Govoreći o dugoročnoj viziji države, Jovanović je naglasio da su ambicije postavljene visoko, do 2035. godine planiran je kapacitet od čak jednog gigavata.
- Naše aspiracije za Program 2030 i 2035 podrazumevaju drastičan rast i širenje na Niš i Novi Sad. Da bismo ovo ostvarili, potrebna nam je sinergija državnog vrha i energetskog sektora. Bez velikih kapaciteta električne i nuklearne energije, kao ključnih izvora zelene energije, ne možemo podržati tako moćan rast dejta centara koji Srbiju pozicioniraju među 20 odsto najspremnijih zemalja sveta za primenu veštačke inteligencije - zaključio je Jovanović.
Biznis Kurir/B 92.net