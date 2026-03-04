Slušaj vest

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović izjavio je danas da su pripreme za puštanje u rad drugog superkompjutera u završnoj fazi i da će on biti pušten u rad u aprilu.

- Kao ekskluzivnu vest mogu da najavim da ćemo u aprilu pustiti u rad naš drugi superkompjuter u Kragujevcu. Ovim praktično širimo kapacitete samog Data centra za dva nova bloka od osam megavata - rekao je Jovanović.

Jovanović je podsetio da je Srbija još 2022. godine postavila temelje te mreže instalacijom prvog ovakvog sistema.

To što će državni data centar u Kragujevcu narednog meseca postati dom tog tehnološkog giganta znači da Srbija nastavlja snažan zamah u izgradnji tehnološke infrastrukture.

Govoreći o dugoročnoj viziji države, Jovanović je naglasio da su ambicije postavljene visoko, do 2035. godine planiran je kapacitet od čak jednog gigavata.