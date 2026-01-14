Slušaj vest

Srbija će u narednih osam do deset meseci, najkasnije do kraja 2026. dobiti svoj AI model na srpskom jeziku. Ovaj srpski model AI biće od velike pomoći za privredu i društvo, njegove alate kao što je GTP će moći da koriste i obični građani i to najverovatnije besplatano.

U cilju što efikasnijeg sprovođenja programa širenja znanja iz oblasti digitalne transformacije "Srbija digitalizuje", kao i razvoja nacionalnog LLM modela za srpski jezik Sporazum su potpisali dr Mihailo Jovanović direktor Kancelarije za IT i eUpravu i Marko Čadež, predsednik PKS.

- Po prvi put, Republika Srbija sistemski i strateški pristupa razvoju i treniranju velikog AI jezičkog modela za srpski jezik koji otvara prostor za primenu veštačke inteligencije u obrazovanju, zdravstvu, pravosuđu, kulturi, javnoj upravi i privredi. Razvojem velikog AI jezičkog modela za srpski jezik čuvamo naš digitalni i AI suverenitet, pazeći da podaci ostaju u zemlji. Ovaj model omogućiće da srpski jezik, pismo i identitet budu ravnopravno zastupljeni u globalnom digitalnom prostoru, uz potpunu kontrolu nad podacima, standardima i etičkim principima. Zahvaljujući postojećem superkompjuteru u Državnom data centru u Kragujevcu i planiranoj instalaciji još dva superkompjutera tokom 2026. godine, Srbija stvara i unapređuje sopstvenu AI infrastrukturu, dok razvoj srpskog jezičkog modela ima veliki kulturni i identitetski značaj - istakao je Jovanović i dodao:

- Očekuje da se ovom projektu vrlo brzo priključe i mnoge druge institucije u prvom redu Narodna biblioteka, Univerzitetska biblioteka, RTS, RTV, Institut za razvoj veštačke inteligencije i mnoge druge - rekao je Jovanović.

Srbija u vrhu Evrope Kako je naglasio Jovanović ovaj Sporazum dolazi u trenutku kada je, prema indeksu Svetske banke koji meri zrelost razvoja javne uprave, Srbija zauzela 2. mesto u Evropi i 6. mesto u svetu, dok se prema Oksfordovom indeksu spremnosti za primenu veštačke inteligencije svrstala među 20 odsto najspremnijih zemalja sveta. On je istakao da upravo u takvom kontekstu ovaj Sporazum predstavlja važan korak ka međunarodnoj promociji domaćih rešenja u oblasti eUprave, kao i ka daljem razvoju i široj primeni veštačke inteligencije.

On je naglasio da je ovo investicija da srpski jezik, svi njegovi dijalekti i izgovori, ostanu živi u budućnosti, jer ono šta je bilo štampanje knjiga u 19. veku to je AI u 21. veku.

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije je istakao da će razvijanje nacionalnog AI jezičkog modela za srpski jezik za privredu imati ogromne benefite poput smanjenja troškova razvoja rešenja, rasta produktivnosti, automatizaciju korisničke podrške i prodaje, kao i brže donošenje poslovnih odluka zasnovanih na podacima.

- Svaka kompanija, bez obzira na stepen digitalizacije, moći će da se transformiše lakše, brže i jednostavnije, uz znatno niže ulazne barijere za primenu veštačke inteligencije.To važi za sve sektore od energetike i poljoprivrede, gde AI omogućava pametno upravljanje resursima, preko finansija sa naprednim digitalnim asistentima i komunikacijom sa klijentima na srpskom jeziku, do zdravstva kroz analizu medicinske dokumentacije, bržu dijagnostiku i bezbedno čuvanje podataka o zdravlju građana. U obrazovanju, deca i studenti imaće pristup AI alatima na srpskom jeziku, uz bezbednosne filtere, dok će u pravnom sistemu domaći jezički model unaprediti rad advokata, sudova i javnih beležnika, uz preciznu i standardizovanu upotrebu jezika. Mala i srednja preduzeća doživeće najveću promenu kroz automatizovanu prodaju, marketing asistente i digitalnu podršku poslovanju, što im omogućava da budu konkurentnija na domaćem i međunarodnom tržištu. Stvaranje sopstvenog jezičkog modela i uvođenje 5G mreže dve su ključne prekretnice koje Srbiju pozicioniraju kao izvoznika inovacija, snažan digitalni ekosistem i regionalni inovacioni hab, sa jasnim benefitima za privredu, građane i društvo u celini - naglasio je Čadež.

On je rekao da je plan da se internacionalizuju IT rešenja i plasiraju inovativni alati koje je razvila Kancelarija za IT i eUpravu. U toku su pregovori sa Taškentom o preuzimanju programa eBeba, jer je Uzbekistan najmlađa Centralnoazijska republika u kojoj se godišnje rodi milion beba. Potpisivanjem ovog sporazuma Kancelarija za IT i eUpravu i Privredna komora. Srbije potvrđuju svoju posvećenost zajedničkom delovanju u cilju daljeg unapređenja digitalne transformacije, jačanja konkurentnosti privrede i pozicioniranja Srbije kao regionalnog lidera u oblasti digitalnih javnih usluga i veštačke inteligencije.

