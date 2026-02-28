Slušaj vest

Dženan Ćišić otišao je u Nemačku na bauštelu na tri meseca. Umjesto tri meseca ostao je deset godina. Otišao je za Nemačku 2014. godine kada su poplave pogodile Centralnu Bosnu. Bivši harmonikaš imao je svoj bend, svirao po kafanama. Sve to ga je navelo da rešava i svoj stambeni problem pa je slao ponude na oko 75 aukcija.

Na jednoj je pobedio i kupio kuću u okolini Laipciga za 3.500 eura. Jeste bila stara ali danas je to dom kojem je višestruko uvećao vrednost. Imao je sreću da je u kupljenoj kući našao blago i dragocenosti da je pokrio sve troškove obnove kuće.

Dženan je čak i svoje roditelje odveo u Lajpcig, gde sada rade i žive.

- Slučajno sam ostao u Nemačkoj. U to vreme nije bilo ni papira ni dozvole. Vremenom su se nizale ponude za posao. Prvi posao je bio bauštela, ono što neće i ne može niko. Rekao sam da nemam novca. Odgovorili su mi - zaradićeš. Nemam papire - nema veze. Ne znam jezik, ne treba ti. Imaš leđa, ćuti i radi. Tako su mi rekli i krenuo sam da radim na baušteli. Ja ne smem ni da kažem da su muzičar, onda ne spadam u kategoriju bauštela već sam po njima slabić.

Dodaje i da je po preuzimanju papira, krenuo da radi posao u restoranu. Upoznao je ženu iz Bosne koja mu je pomogla, a kada je naučio jezik nije mu problem bio da se snađe.

- Nisam mogao da plaćam kiriju, hteo sam stan. Kredit nisam mogao da uzmem iz verskih razloga, a da pozajmim tolike pare nisam mogao. Rekao sam da ću uzeti nešto srušeno, ali i to je bilo preskpo. Na internetu sam našao da postoje aukcije. Počeo sam da pišem ponude. Jedno 75 ponuda sam poslao - počeo je priču Dženan.

Kada je krenuo na posao, zazvonio mu je telefon, javila se žena rečenicom "čestitam, pobedili ste na aukciji".

- Rekka mi je da je kuća prošla tu cenu. I smeće i blato i blago sve je meni pripalo. Ja sam čistio i radio. Taj dan sam se javio firmi da ne mogu da dođem na posao, morao sam da se smirim.

Kuća je bila prazna, žena koja je živela, umrla je pre tri godine. Dženan kaže da je bila sakupljač starih stvari, te da nije želela ništa da baci, a otuda i toliko smeća:

- Meni nije bio problem da sve to bacim. 40 kubika smeća je bilo. I komšije Nemci su mi pomogli, jer ni njima nije bilo drago da tako stoji. To se nije moglo pregledati koliko je bilo smeća. Odem noću radim, a preko dana čistim i tako 11 meseci. Nije moglo da se uđe od smeća. Vrata se nisu mogla otvoriti. Zvao sam oca i rekao da je sve super, ali da ima mnogo smeća. Od smeća nije sudski veštak mogao da nađe sat za vodu.

Kada je krenuo da čisti, primetio je da ima puno vrednih stvari. Kada je otvorio fioku u kuhinji i našao prvih 20 evra, kaže da je znao da u toj kući ima novca:

- Našao sam kovertu sa većom količinom novca koja je kasnije pokrila sve troškove, isplitala ljude i kuća je došla džabe. To mi je jedan od lepših momenata u životu - ispričao je Dženan.

