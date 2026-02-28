Slušaj vest

U eri potrošačkog društva i istoimene kulture, objava jednog korisnika Reddita postala je viralan vodič za finansije. Dok se većina odlučuje za lizing ili kredite koji godinama opterećuju kućni budžet, ovaj otac dvoje dece uspeo je da za samo 12 meseci uštedi 10.000 evra i kupi pouzdan automobil star pet godina, i to u kešu.

Odvajanje novca pre trošenja

Glavni stub njegovog uspeha nije bila magija, već stroga disciplina. Ključna promena bila je u samom pristupu štednji, novac se odvajao odmah po prijemu plate, a ne od onoga što preostane na kraju meseca. Sa prihodom od 1.400 evra, porodica je živela sa 700-800 evra mesečno, dok je ostatak išao direktno u štek.

- Od hrane smo puno dobili iz bašte, a ono što smo kupovali u prodavnici bilo je planski. Restorane, kafiće i šoping centre nismo posećivali - navodi autor objave.

Dodatna zarada i eliminacija troškova

Druga komponenta bila je spremnost na dodatni fizički rad. Autor je, pored stalnog posla, radio na mešalici, slagao drva i kosio travu, donoseći kući dodatnih 100 evra mesečno. Istovremeno, odlukom da godinu dana budu bez automobila (nakon kvara starog), potpuno su eliminisani troškovi registracije, goriva i servisa, što je značajno ubrzalo akumulaciju kapitala.

Štednja ili žrtva

Dok su deca letovala sa bakom i dedom, roditelji su godišnji odmor zamenili besplatnim izletima biciklom kroz prirodu. Ova stavka izazvala je najviše rasprave na mrežama, koliko je fer prema sebi potpuno ukinuti luksuz odmora radi kupovine metala na četiri točka?

Komentari su podeljeni, ali su ukazali na ključnu tačku, stambeno pitanje. Većina korisnika smatra da je ovakva štednja moguća samo uz rešeno stambeno pitanje (sopstvenu nekretninu), jer bi kirija u današnjim uslovima pojela skoro polovinu planirane ušteđevine.

- Svako može uštedeti ako ima rešeno stambeno pitanje, to je najveći problem današnjice - glasi jedan od najviše podržanih komentara.

Mnogi su kritikovali koncept drugog posla, navodeći da rad od jutra do mraka nije dugoročno rešenje za svakoga. Ipak, pristalice finansijske slobode brane ovaj model:

- Nema tu neke velike filozofije... Nije komplikovano, trošiš manje nego što zarađuješ, ali većina ljudi ne želi da se žrtvuje i da živi na pasulju i pirinčnu godinu dana - kaže komentator.

Za ovog korisnika, žrtva se isplatila. Kupio je auto star pet godina bez bankarskih kamata, dokazavši da su planska potrošnja i domaća proizvodnja hrane moćni alati u borbi protiv inflacije 2026. godine.