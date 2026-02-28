Navodno su bili spremni i da ukradu vozilo iz nečijeg dvorišta

Krađe automobila u Nemačkoj i širom Evrope beleže rast, ali jedan segment vozila i dalje ostaje znatno manje pogođen - električni automobili.

Prema procenama bezbednosnih službi, lopovi ih za sada uglavnom izbegavaju. Henning Hausvald, rukovodilac odeljenja za krađe vozila u Upravi kriminalističke policije Saksonije, objašnjava da su mnoge, ali ne sve krađe počinile organizovane kriminalne grupe iz istočne Evrope, poput Poljske, Češke, Mađarske, Rumunije i Litvanije.

Ukradeni automobili se često odvoze iz Nemačke i rastavljaju u matičnim državama, gde se delovi dalje prodaju na sivom tržištu. Međutim, kada je reč o električnim vozilima, situacija je drugačija. Slaba infrastruktura i mala potražnja. U mnogim zemljama istočne Evrope infrastruktura za punjenje električnih automobila i dalje je nedovoljno razvijena, a potražnja za polovnim električnim vozilima relativno je niska. Zbog toga su ona znatno manje atraktivna za kriminalne grupe u poređenju sa skupim SUV modelima sa benzinskim ili dizel motorima, koji imaju stabilno tržište preprodaje.

Ako lopovi, na primer, u Hesenu ili Donjoj Saksoniji ukradu električni automobil, postoji realan rizik da se baterija isprazni pre nego što stignu do granice sa Poljskom, naročito imajući u vidu velike udaljenosti i zavisnost autonomije od stila vožnje i vremenskih uslova.

Tehnologija kao zaštita

Pored logističkih prepreka, postoje i tehnički razlozi zbog kojih su električni automobili manje poželjna meta. Zbog složene i digitalno integrisane tehnologije, električna vozila je lakše pratiti. Svaki put kada se vozilo priključi na javni punjač, ostavlja digitalni trag. Pored toga, većina savremenih EV modela povezana je sa pametnim telefonom vlasnika putem aplikacije, što omogućava praćenje lokacije, statusa baterije i drugih parametara u realnom vremenu.

Za razliku od klasičnih vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, kod kojih je krađa često stvar mehaničke veštine i elektronskog "otključavanja“, kod električnih automobila tehničke prepreke su veće i kompleksnije.

Viši rizik, manja isplativost

Organizovane kriminalne grupe procenjuju rizik i isplativost svake krađe. Kod električnih vozila, kombinacija slabije potražnje, logističkih ograničenja i digitalne sledljivosti značajno smanjuje njihovu atraktivnost. Upravo zato, uprkos rastu ukupnog broja krađa automobila u Evropi, električni modeli za sada ostaju na marginama interesovanja kriminalnih mreža. Tehnološka složenost, koja se često navodi kao potencijalni rizik za vlasnike zbog visokih troškova održavanja, u ovom slučaju deluje kao svojevrsni bezbednosni štit. Lopovi jednostavno ne žele da gube vreme na vozila koja je teže sakriti, preprodati ili transportovati preko granice. Električni automobili tako, barem za sada, imaju neočekivanu prednost - manju verovatnoću da postanu meta krađe, piše Revija HAK.