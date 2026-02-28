Slušaj vest

U sve više automobila sa automatskim menjačem danas se ugrađuje menjač sa dvostrukom spojkom.

Iako omogućava brzo i gotovo neprimetno menjanje brzina uz manju potrošnju goriva, ovaj sistem je osetljiv na nepravilno korišćenje. Nemački autoklub ADAC upozorava na šest tipičnih grešaka koje vozače mogu skupo da koštaju.

Wandler ili menjač sa dvostrukom spojkom?

U Evropi su najzastupljenije dve vrste automatskih menjača – klasični automatik sa pretvaračem obrtnog momenta i menjač sa dvostrukom spojkom (DCT/DSG). Menjač sa dvostrukom spojkom ima dve mehaničke spojke – jednu za parne, drugu za neparne stepene prenosa.

Zahvaljujući tome, brzine se menjaju izuzetno brzo, bez prekida u isporuci snage.

Ovu tehnologiju je proslavio Volkswagen pod oznakom DSG, dok je Porsche koristi pod imenom PDK, Audi kao S tronic, a Hyundai i Kia pod oznakom DCT.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Iako je reč o efikasnom i „sportskom“ sistemu, nepravilno rukovanje može značajno ubrzati habanje spojki.Šest grešaka koje mogu uništiti menjač

1. Slabo držanje kočnice dok stojite

Ako na semaforu samo blago pritiskate kočnicu, spojka može stalno da „proklizava“. To dovodi do zagrevanja i nepotrebnog trošenja.

Saveti stručnjaka:

Kočnicu treba pritisnuti čvrsto

Kod dužih zadržavanja prebaciti u neutralni položaj

Ili koristiti Auto-Hold funkciju ako je vozilo ima 2. Sporo „puzanje“ u koloni

Kretanje centimetar po centimetar dodatno opterećuje spojku, jer pri svakom mikro-zaustavljanju sistem ponovo zahvata.

Bolja opcija je:

Potpuno stati

Zatim krenuti jednim jasnim potezom 3. Menjanje smera dok se vozilo još kreće

Prebacivanje iz rikverca u vožnju unapred dok automobil još nije potpuno stao stvara veliko mehaničko opterećenje.

Pravilo je jednostavno:

Najpre se potpuno zaustavite, pa tek onda promenite smer kretanja.

Foto: Shutterstock

4. Kretanje odmah nakon paljenja motora

Menjaču je potrebno nekoliko sekundi da uspostavi pritisak ulja, naročito kod hladnog starta.Preporuka je da se sačeka nekoliko trenutaka pre ubacivanja u brzinu.

5. Neprestana vožnja u ručnom režimu

Stalno ručno menjanje brzina pri visokim obrtajima dodatno troši spojke. Ručni mod koristite povremeno za preticanje ili sportsku vožnju, dok je za svakodnevnu upotrebu sigurniji automatski režim.

6. Ignorisanje zamene ulja u menjaču

Redovna zamena ulja je ključ dugog veka trajanja. Proizvođači uglavnom preporučuju interval između 60.000 i 120.000 kilometara. Iako zamena košta nekoliko stotina evra, popravka menjača sa dvostrukom spojkom može dostići i nekoliko hiljada evra.