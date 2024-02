JEDNA STVAR JE VAŽNA KADA KUPUJETE AUTOMOBIL! Na ovaj način mogu da vas prevare - KAZNE za prestupnike idu i do 300.000 evra!

Manipulacija brojačem kilometara česta je praksa na tržištu polovnih vozila, prouzrokujući finansijske gubitke kako prevarenim kupcima, tako i državama. Kompanija Kar vertikal (carVertical), specijalizovana za automobilske podatke, sprovela je istraživanje u 22 zemlje Evrope i Sjedinjenih Američkih Država kako bi saznala kako lokalne vlade tretiraju prevaru s kilometražom i kakva zakonodavstva se primenjuju. Izgleda da se stavovi prema prevari s brojačem kilometara značajno razlikuju među različitim zemljama: od nedostatka zakonodavstva do maksimalne novčane kazne od 300.000 evra u Francuskoj i do 8 godina zatvora u Hrvatskoj.

SRBIJA NEMA POSEBAN ZAKON Srbija nema poseban zakon koji direktno adresira prevaru s brojačem kilometara. Međutim, Krivični zakonik uključuje krivično delo prevare, koje se jasno odnosi na ovu vrstu radnje. Ako neko uspe da prevari kupca u vezi sa vrednošću vozila, smatra se krivim i podleže kaznama, uključujući novčane kazne i moguću zatvorsku kaznu. Međutim, konačna odluka sudije može zavisiti od mnogo faktora i, u većem broju slučajeva, prevaranti izbegnu ozbiljne kazne. Ovo važi ne samo za Srbiju, već i za druge zemlje.

Rumunija takođe nema specifične zakone za manipulaciju brojačem kilometara. Lokalni zakoni obuhvataju sve vrste prevara, a manipulacija kilometražom je jedna od njih. U Mađarskoj, prevaranti mogu biti kažnjeni zatvorom do 1 godine. Za poređenje, 7,8 procenata vozila proverenih u Rumuniji na carVertical-u imalo je prevaru s brojačem kilometara, 5,3 procenta - u Srbiji, i 6,1 procenat u Mađarskoj, što ukazuje da trenutno zakonodavstvo ne odvraća počinioce od manipulacije kilometražom.

- Veoma je važno uspostaviti dobru praksu s pravnog aspekta. Pravosudne vlasti bi verovatno smanjile stope prevare u slučaju uspešnog presedana, što je ključno za tržište polovnih automobila. Dobar presedan je upravo ono što svaka zemlja treba u vezi s transparentnošću na tržištu polovnih automobila - kaže Matas Buzelis, glavni komunikacioni stručnjak u carVertical-u i stručnjak za automobilsku industriju.

Ne postoji jedinstven sistem zakona za prevaru s brojačem kilometara

Većina ispitanih zemalja primenjuje novčane kazne, pa čak i zatvorske kazne za prevaru s brojačem kilometara, ali nisu sve ozbiljne u vezi sa ovim zločinom. U Poljskoj, prevaranti mogu dobiti zatvorsku kaznu do 5 godina, u Češkoj - 2 godine, Litvaniji - 2 godine, Francuskoj - 2 godine, Španiji - 3,5 godina, Italiji - 3 godine, i Nemačkoj - 1 godinu.

Međutim, ovo su maksimalne kazne koje retko ko zapravo dobija, s novčanim kaznama koje su češće. Stroža zakonodavstva ne nužno rezultiraju manjim brojem prevara, jer je manipulacija brojačem kilometara takođe regionalni problem: u istočnoj Evropi je češća nego u zapadnoj zbog nižih prihoda i velikog broja uvezenih automobila.

Letonija "šampion" Na primer, u Letoniji, kazne za povećanje ili smanjenje kilometraže na brojaču su samo 100 evra za fizička lica i 1.000 evra za pravna lica. Nažalost, Letonija je šampion u manipulaciji brojačem kilometara na kontinentu - 12,9 procenata svih vozila proverenih na carVertical-u imalo je manipulisane kilometraže, a nijedna osoba nije optužena za prevaru s brojačem kilometara od 2020. godine. - Ne postoji jedinstven sistem zakona za prevaru s brojačem kilometara. Ako bi svi građani svake članice EU imali isto zakonodavstvo za prevaru, to bi dovelo do dugoročnog rešenja ovog problema. U međuvremenu, neke zemlje to ne shvataju ozbiljno kao druge, i to je jedan od paradoksa s kojim se suočavaju globalne organizacije - kaže Buzelis.

