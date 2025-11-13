Prosečna godišnja plata za puno radno vreme zaposlenih u Evropskoj uniji u 2024. godini iznosila je 39.800 evra
Radnici u ovoj zemlji godišnje u proseku zarade po 83.000 evra: A ovo je prosečna plata u Evropskoj uniji
Prema podacima koje je objavio Eurostat taj iznos predstavlja povećanje od 5,2 odsto u odnosu na 2023. godini kada je prosečna zarada u EU iznosila 37.800 evra.
Među zemljama Evropske unije pojedinačno gledano, najviša prosečna godišnja prilagođena plata za puno radno vreme zabeležena je u Luksemburgu (83.000 evra), zatim u Danskoj (71.600 evra) i Irskoj (61.100 evra).
Nasuprot tome, najniže prosečne plate registrovane su u Bugarskoj (15.400 evra), Grčkoj (18.000 evra) i Mađarskoj (18.500 evra).
