Prema podacima koje je objavio Eurostat taj iznos predstavlja povećanje od 5,2 odsto u odnosu na 2023. godini kada je prosečna zarada u EU iznosila 37.800 evra. 

Među zemljama Evropske unije pojedinačno gledano, najviša prosečna godišnja prilagođena plata za puno radno vreme zabeležena je u Luksemburgu (83.000 evra), zatim u Danskoj (71.600 evra) i Irskoj (61.100 evra).

Nasuprot tome, najniže prosečne plate registrovane su u Bugarskoj (15.400 evra), Grčkoj (18.000 evra) i Mađarskoj (18.500 evra).

