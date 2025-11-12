Slušaj vest

Prema najavama vlasti i medijskim izveštajima, osim oktobarske penzije, još dve isplate trebalo bi da budu izvršene po važećim zakonskim propisima i obračunima.

Penzionerima u manjem bh. entitetu penzije su isplaćene prošle nedelje, a kako je saopštilo Ministarstvo finansija Republike Srpske, tokom decembra će uslediti čak dve isplate.

- Planirano je da se u decembru penzionerima u Republici Srpskoj isplate dve penzije, novembarska početkom meseca, a decembarska krajem meseca, ranije nego inače, zbog predstojećih praznika - navodi se u saopštenju Ministarstva. Podsećaju da je redovno usklađivanje penzija sprovedeno početkom ove godine, a da je penzija za avgust dodatno povećana odlukom Vlade, prenosi Srpskainfo.

Foto: Shutterstock

U Federaciji BiH penzije za oktobar isplaćene su ove nedelje, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, putem jedinstvenog računa trezora Federacije BiH. Najniža oktobarska penzija iznosila je 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša isplaćena penzija iznosila 2.996,40 KM.

Prosečna penzija korisnika samostalnih penzija iznosila je 761,57 KM, a na isplati za oktobar bilo je 373.471 korisnika. Ukupan broj penzionera koji su primili penziju u Federaciji BiH bio je 462.491, a za isplatu je bilo potrebno oko 314,5 miliona KM.

Uskoro se očekuju i izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prema najavama, osim oktobarske, još dve penzije biće isplaćene po aktuelnim propisima, dok bi izmene trebalo da stupe na snagu nakon 1. januara.

Najznačajnija novina odnosi se na način obračuna penzija – po formuli 60:40, gde bi 60% zavisilo od prosečne plate, a 40% od indeksa rasta potrošačkih cena, ili obrnuto, u zavisnosti od toga koji odnos bude povoljniji za penzionere. Takođe, ubuduće bi penzije trebalo redovno da se usklađuju dva puta godišnje. 1. januara i 1. jula.