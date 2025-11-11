Penzije u Nemačkoj nisu na zavidnom nivou

Stroža pravila za subvencionisani rad sa skraćenim radnim vremenom pred penzionisanje (Altersteilzeit) počeće da važe u Austriji od januara 2026. godine, uz izmene u trajanju i uslovima korišćenja ovog modela.

Ovaj sistem do sada je mnogim zaposlenima omogućavao da postepeno smanjuju broj radnih sati u godinama pred penziju. Međutim, od 2026. godine pravila će biti znatno ograničenija.

Kraće trajanje prelaznog perioda

Prema novim propisima, maksimalno trajanje rada sa nepunim radnim vremenom pre penzionisanja biće postepeno skraćivano:

od 2026. godine: najviše 4,5 godine,

od 2027. godine: najviše 4 godine,

od 2028. godine: najviše 3,5 godine,

od 2029. godine: najviše 3 godine.

Kako je za Kleine Zeitung objasnila Verena Stiboler, ekspertkinja iz Austrijske radničke komore (AK), korišćenje modela Altersteilzeit i dalje neće uticati na visinu penzije, pravo na bolovanje, naknadu za nezaposlenost ili otpremninu.

Uslovi i izuzeci

Mogućnost ulaska u sistem Altersteilzeit ostaje najranije pet godina pre redovnog odlaska u penziju, ali se može započeti i kasnije - čak i nakon datuma predviđenog za tzv. „koridornu penziju“.

Izuzetak postoji u okviru tzv. „Hacklerregelung“ pravila, gde se ovaj rok može produžiti do jedne godine.

Još jedna važna izmena odnosi se na zahtevani period zaposlenja. Do sada je bilo potrebno 780 nedelja (15 godina) rada u poslednjih 25 godina, dok će se do 2029. taj zahtev postepeno povećati na 884 nedelje (17 godina). Povećanje će se sprovoditi svaka tri meseca - za osam dodatnih nedelja.

Zabrana dodatnog rada

Tokom perioda korišćenja Altersteilzeit više neće biti dozvoljeno obavljanje dodatnih poslova - ni manjih, povremenih angažmana.

Izuzetak je moguć jedino ako je sporedni posao već bio redovno obavljan najmanje godinu dana pre početka Altersteilzeit perioda. Sve dodatne aktivnosti moraju biti prijavljene Službi za zapošljavanje (AMS), a svi neprihvatljivi poslovi moraju biti prekinuti najkasnije do 30. juna 2026. godine.

Promene u obračunu zarade

Od 2026. godine, prekovremeni sati i paušalne isplate za prekovremeni rad iz poslednjih 12 meseci pre početka Altersteilzeit više se neće računati u osnovicu za obračun naknade zbog smanjene zarade.

Savet zaposlenima

Svim radnicima koji planiraju da koriste Altersteilzeit preporučuje se da se na vreme informišu o novim pravilima i prelaznim rokovima, jer će od 2026. godine važiti niz značajnih promena.