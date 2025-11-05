Slušaj vest

Opština Savski venac nastavlja sa organizacijom besplatnih turističkih izleta za najstarije građane, u okviru kojih penzioneri imaju priliku da obiđu prirodne lepote i istorijske znamenitosti Srbije.

Kako je saopšteno iz opštine, prošlog meseca prva grupa penzionera sa Savskog venca posetila je Suboticu i Palićko jezero, a polazak je ispratio predsednik opštine Miloš Vidović.

Vidović je tom prilikom izrazio zadovoljstvo velikim odzivom seniora za novi ciklus putovanja i podsetio da se ove godine obeležava deveta godina zaredom kako opština Savski venac organizuje ovakve izlete. Do sada je, prema njegovim rečima, oko osam hiljada penzionera imalo priliku da besplatno obiđe brojne turističke lokalitete širom Srbije.

Foto: Petar Aleksić

- Naši najstariji sugrađani redovno prate aktivnosti opštine i upravo su oni pokazali najveće interesovanje za ovakve izlete. Zato već devetu godinu zaredom posvećeno radimo na tome da im omogućimo kvalitetno i sadržajno provođenje slobodnog vremena. Svake godine biramo različite destinacije širom naše prelepe Srbije. Opština Savski venac i ubuduće će organizovati besplatne programe za seniore, sa ciljem da im život obogatimo korisnim i zanimljivim sadržajem - poručio je Vidović.

On je dodao da će uskoro biti otvorene prijave i za novi ciklus besplatnih kurseva engleskog jezika, kao i za obuke korišćenja računara i mobilnih telefona namenjene penzionerima sa teritorije opštine.

Obilasci znamenitosti biće upotpunjeni zajedničkim ručkom i druženjem u restoranu, uz pratnju lekarske ekipe, kako bi putovanja protekla bezbedno i prijatno. Organizatori ističu da se učesnici sa svakog izleta vraćaju sa lepim uspomenama, novim poznanstvima i osmehom, zbog čega je ovo jedan od najpopularnijih programa među seniorima sa Savskog venca.

Cilj ovih aktivnosti, kako navode iz opštine, jeste da se kroz različite edukativne, rekreativne i društvene programe poboljša kvalitet života starijih sugrađana i podstakne njihova aktivnost u zajednici.

Zainteresovani građani mogu se informisati o svim besplatnim programima koje organizuje Opština Savski venac na šalteru Uslužnog senior servisa u zgradi opštine ili putem telefona 011/2061-913.