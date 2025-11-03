Slušaj vest

- Od osnovne infrastrukture, jaslica, pedijatra, škole i sportske dvorane, do Doma kulture i mogućnosti da se zaradi i pristojno živi, sve ostalo su prazne priče - istakao je Krkobabić.

Govoreći na skupu u selu Mol, u opštini Ada, ministar je posebno naglasio važnost uvođenja "socijalno-garantovane penzije", odnosno narodne nadoknade u minimalnom iznosu od 150 evra. Ova pomoć bi bila namenjena starijima od 65 godina koji nemaju penziju, imovinu niti bilo koji drugi izvor prihoda, među kojima je najviše žena sa sela.

Foto: Miloš MIškov

Prema procenama, u ruralnim područjima Srbije živi oko 1,3 miliona žena, od čega je 300.000 starijih od 65 godina, dok 180.000 njih nema nikakav vid penzije.

- Ceo život sam provela u kući, na njivi i u štali, odgajala decu, brinula o starijima, životinjama i zemlji, a nikada nisam imala svoj dinar ni ništa na svoje ime - kaže Aranka Milanković. Kako ističe, uvođenje socijalno-garantovane penzije značilo bi mnogo, pre svega kao dokaz da žene na selu nisu zaboravljene.

Obeležavanje Međunarodnog dana žena na selu bila je prilika da se podseti koliko su žene važne za očuvanje života, tradicije i zajedništva u ruralnim sredinama. Na skupu se razgovaralo i o dostupnosti zdravstvene zaštite i značaju preventivnih pregleda.

Foto: Miloš MIškov

Posebna tema bili su seoski domovi kulture, koji imaju važnu ulogu kao mesta okupljanja, druženja i očuvanja običaja.

- Ti domovi su od ogromnog značaja jer tu možemo da se podržimo, razmenimo iskustva i ideje, da negujemo tradiciju i prijateljstvo. Kod nas u Molu vlada posebna atmosfera, jer živimo u multikulturalnoj sredini u kojoj se povezuju Srbi, Mađari i Romi - rekla je Dragana Tanasić iz KUD-a „Novak Radonjić“.

Predsednik opštine Ada Zoltan Bilicki podsetio je da se, zahvaljujući programima Ministarstva za brigu o selu i podršci lokalnih samouprava, sve više mladih porodica vraća na selo i započinje novi život, čime se pruža direktna podrška i ženama kao stubovima domaćinstava.

Foto: Miloš MIškov

Kako je naveo, u okviru ovih programa u opštini Ada do sada je useljeno 87 seoskih kuća, dok je u samom Molu obnovljeno 68 domaćinstava.

- Uz podršku Ministarstva obezbeđen je minibus za besplatan prevoz meštana, organizuju se Miholjski susreti sela i pokrenuti su brojni projekti koji doprinose da sela Ade ponovo ožive - dodao je Bilicki.