Doprinosi bi mogli da porastu na 22 odsto do 2050. godine.

Slušaj vest

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) doneo je danas odluku o preraspodeli sredstava namenjenih društvenom standardu penzionera, na osnovu koje će biti obezbeđeno dodatnih 8.500 paketa pomoći za najugroženije penzionere.

Za ovu namenu izdvojeno je nešto više od 18 miliona dinara, a sredstva će biti iskorišćena za nabavku paketa koji sadrže osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu.

Kako je navedeno na sajtu Fonda PIO, pakete će dobiti penzioneri koji su se prijavili za pomoć, ali je nisu dobili u prvoj raspodeli sprovedenoj krajem jula.

Foto: Petar Aleksić

Tokom ove godine Fond PIO je već obezbedio solidarnu pomoć u vidu paketa za više od 85.000 penzionera kojima je ovakav vid podrške potreban.

Dodelom dodatnih paketa, broj korisnika društvenog standarda povećaće se na oko 95.000 penzionera, što je gotovo 35.000 više nego prethodne godine.