Fond PIO oglasio se povodom Međunarodnih dana razgovora sa Nemačkom i Savetodavnih dana penzijskih fondova Srbije i Mađarske.

Kako se isitiče u zvaničnom obaveštenju Fonda PIO svi zainteresovani za ovu besplatnu pravnu pomoć treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) obavestio je osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Nemačkoj, kao i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da će se Međunarodni dani razgovora sa Nemačkom održati 4. novembra u Nišu, a 5. i 6. novembra u Beogradu.

Razgovori s Nemačkom

Međunarodni dani razgovora sa Nemačkom u Nišu će biti održani u utorak 4. novembra u periodu od 09.00 do 16.00 časova u prostorijama Filijale PIO ulica Prijezdina 1.

U Beogradu će se razgovori obaviti u prostorijama Fonda PIO u Pariskoj 9 u sredu 5. novembra u periodu od 09.00 do 16.00 časova, a u četvratak 6. novembra od 09.00 do 13.00 časova.

Kako naglašavaju u PIO fondu, svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745, a prilikom dolaska treba da ponesu lična dokumenta i svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem.

Preciziraju i da će na ovim razgovorima savetodavci iz nemačkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Nemačke.

Savetodavni dani Mađarske

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio je danas i da će se Savetodavni dani penzijskih fondova Srbije i Mađarske održati u Senti, 4. novembra. Eksperti iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja će zainteresovanima davati savete i informacije o pravima i mogućnostima ostvarivanja prava, pišu Novosti.

Cilj organizovanja ovog događaja, kako su naveli iz fonda, jeste da informiše stanovništvo o važnim aspektima penzijskog i invalidskog osiguranja i da odgovori na sva pitanja iz te oblasti.

Zainteresovani mogu da se prijave na telefone 024/415-0901, 021/487-7555 i 021/487-4523.

