Potvrde se, precizirali su iz Fonda PIO, overavaju u njihovim filijalama do prvog dana drugog meseca u tromesečju, odnosno do 1. februara, 1. maja, 1. avgusta i 1. novembra. One se objedinjuju u Direkciji fonda i nakon obrade prosleđuju Fondu penzijskog i socijalnog osiguranja Ruske Federacije do prvog dana trećeg meseca, svakog tromesečja.