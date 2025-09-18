Slušaj vest

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) podsetio je danas srednjoškolce i studente koji primaju porodične penzije da su obavezni da Fondu PIO dostave potvrde o školovanju, kako bi im se penzija nesmetano isplaćivala i da su učenici srednjih škola dužni da potvde dostave najkasnije do 25. septembra, a studenti do 25. oktobra.

Iz Fonda PIO navode da s obzirom na to da se u nekim visokoškolskim ustanovama upis školske godine obavlja u novembru, u tom slučaju je neophodno da studenti dostave potvrde o školovanju čim upišu novu školsku godinu.

Šta ako zakasnite?

Dodaju da ukoliko potvrde ne budu dostavljene do predviđenih rokova, isplata penzija se privremeno obustavlja i biće nastavljena nakon dostavljanja potvrde, tj. studentima koji potvrde dostave u novembru, oktobarska i novembarska penzija biće isplaćena u decembru.

Prema odredbama Zakona o PIO, dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života, a nakon toga ovo pravo ostvaruje ako je na školovanju.

Pravo na penziju detetu pripada do kraja školovanja, a najkasnije do navršenih 20 godina života ako pohađa srednju školu, odnosno 26 godina života ako studira.

Šta potvrda treba da sadrži?

Osim podataka o identitetu deteta i ustanovi koja je izdaje, potvrda treba da sadrži i podatke o tome na koju školsku godinu se odnosi, kao i o statusu učenika, odnosno studenta u toj školskoj godini.

Na potvrdama je potrebno upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija, a mogu se doneti lično na šalter filijale koja isplaćuje penziju ili poslati poštom.

Blagovremenim dostavljanjem školske potvrde nastaviće se redovna isplata penzija, navodi se u saopštenju Fonda PIO.