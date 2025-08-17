Slušaj vest

Da li izdržavana osoba može da nasledi porodičnu penziju? Upravo je to pitanje postavila V. D. iz Mionica, istakavši da ne zna kada se smatra da je neko izdržavano lice, odnosno da ga je član porodice izdržavao, i šta se dešava ako taj član porodice (izdržavalac) premine?

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju, smatra se da je umrli osiguranik (odnosno korisnik prava na penziju) izdržavao člana porodice ako ukupni mesečni prihodi člana porodice ne prelaze iznos najniže penzije, u prethodnom kvartalu.

U prihode ne ulaze dodatak na decu, roditeljski dodatak, materijalno obezbeđenje porodice, porodična penzija ostvarena po drugom roditelju, novčana naknada po osnovu pomoći i nege, novčana naknada za telesno oštećenje, primanja po osnovu nagrada, otpremnina zbog odlaska u penziju, kao i primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda.

- Zakon o PIO predviđa da pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili umrlog korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije. Članovima porodice umrlog smatraju se supružnik i vanbračni partner, deca (rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčad koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao, unučad, braća i sestre i druga deca bez roditelja, odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao), roditelji (otac i majka, očuh i maćeha i usvojioci) koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao - ističu u penzijskom fondu.

Član 31 Zakona o PIO predviđa da dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan život i rad, nastala do uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju (dok se školuju, a najviše do 26. godine). Istovremeno roditelj (otac i majka, očuh i maćeha i usvojilac) kojeg je osiguranik, odnosno korisnik prava, u skladu sa zakonom izdržavao do svoje smrti, stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, navršio 65 (muškarac), odnosno 60 (žena) godina, ili je postao potpuno nesposoban za rad.

Članovima šire porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava, smatraju se roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i usvojioci), braća, sestre i druga deca bez roditelja, odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava, izdržavao.