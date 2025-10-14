Slušaj vest

Dron iznad sela Manvan u Džjašingu, u Kini, otkrio je nestvarne prizore – stotine i hiljade električnih vozila pažljivo parkiranih pored poljoprivrednog zemljišta, koja su njihovi vlasnici jednostavno napustili.

Lokalno stanovništvo ih naziva grobljem električnih automobila za deljenje.

To možda i ne bi bilo ništa neobično da deo tih vozila nije bio potpuno ispravan u trenutku kada su ostavljena u ruralnoj Kini.

Zašto niko ne želi ove automobile?

Koncept deljenja u sektoru prevoza postao je veoma popularan u poslednjih desetak godina. Nakon što je iznajmljivanje električnih bicikala i trotineta putem mobilnih aplikacija postalo veliki hit u svetskim gradovima, u Kini je počeo da se razvija sličan poslovni model – iznajmljivanje električnih automobila.

Groblje električnih automobila

Kina je, štaviše, postala svetska sila u proizvodnji i prodaji električnih vozila. Zahvaljujući velikim državnim subvencijama, otvorene su hiljade kompanija koje su nudile uslugu iznajmljivanja električnih automobila.

Foto: LONG WEI / Newscom / Profimedia

Međutim, pošto nisu rađene precizne analize tržišta, proizvedeno je više automobila nego što je bilo potrebno. Kada se na tržištu pojavila nova generacija električnih vozila, stariji modeli su postali zastareli. Subvencije su smanjene 2019. godine, a mnoge kompanije su bankrotirale.

Deo automobila je bio pokvaren, a popravka je koštala više nego što je vredeo sam automobil. Lakše ih je bilo sve prebaciti u ruralne krajeve Kine i zaboraviti na njih. Ili bar tako misle lokalni stanovnici.

Šta će se dogoditi sa napuštenim električnim vozilima u Džjašingu – niko ne zna. Sigurno je samo da su automobili prepušteni na milost i nemilost prirodi i da svakim danom sve više propadaju.