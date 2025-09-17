Baterija automobila sada može da se napuni za 10 minuta

Naftna kompanija Shell, u saradnji sa britanskom inženjerskom kućom RML Group, razvila je novu tehnologiju koja bi mogla da reši jedan od najvećih izazova za vlasnike električnih vozila - dugo čekanje na punjačima.

Njihova inovativna tečnost za termalno upravljanje omogućava drastično skraćenje vremena punjenja.

Ova tečnost, bazirana na tehnologiji „plin-u-tečnost“, ispunjava sve šupljine unutar baterije. Njena glavna funkcija je da održava baterijske ćelije dovoljno hladnima, kako bi podnele izuzetno visok protok električne energije tokom superbrzog punjenja.

Prema procenama Shella, baterija opremljena ovom tehnologijom mogla bi da se napuni od 10% do 80% kapaciteta za manje od 10 minuta. Kompanija tvrdi da bi se svakim minutom punjenja dodavalo oko 24 kilometra dometa, ali samo u „pažljivo dizajniranom, laganom i aerodinamičnom automobilu“, koji radi sa efikasnošću od 10 km/kWh.

Iako takvu efikasnost trenutno ne postiže nijedan serijski električni automobil, ovo je značajan iskorak. Brzo, pouzdano i dosledno punjenje ključno je za šire prihvatanje električnih vozila, pa je ovo otkriće od izuzetnog značaja.

- Naša ambicija unutar ovog projekta bila je pokazati kako Shell EV-Plus termalne tečnosti mogu podržati značajno smanjenje vremena punjenja bez ugrožavanja integriteta i životnog veka ćelija. Prihvatanjem naprednih rešenja za termalno upravljanje, verujemo da će se time otvoriti vrata novoj generaciji održivijih, efikasnijih i isplativijih rešenja za baterijska električna vozila - izjavio je Robert Mejnvoring, Shellov vodeći inženjer na projektu.