Postupak dodele sredstava nastaviće se prema redosledu podnetih, urednih zahteva.

Subvencije su namenjene fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima, a iznos finansijske podrške varira u zavisnosti od tipa vozila. Za električne mopede i skutere iznos subvencije je 250 evra, dok se za kupovinu putničkih električnih automobila dobija 5.000 evra.

Ovaj program bio je privremeno obustavljen 8. avgusta zbog nedostatka budžetskih sredstava, iako je prvobitni rok za podnošenje zahteva bio 31. oktobar. Međutim, zahvaljujući dodatnom novcu iz budžeta, program je ponovo pokrenut.

Iz Ministarstva su najavili da će javnost biti blagovremeno obaveštena o svim daljim izmenama u vezi sa programom i rokovima. Zainteresovani građani i firme sada ponovo mogu da podnose zahteve.

BiznisKurir/Kamatica

