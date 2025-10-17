Slušaj vest

Već godinama svi govore o generaciji Z. Neki kritikuju njihovu radnu etiku i ponašanje, drugi ih pak vide kao generaciju koja aktivno želi da učestvuje u promeni i uspostavi nova pravila. Jedno je sigurno: za razliku od svih prethodnih generacija, oni su odrasli uz internet i na internetu i njihov doživljaj sveta bitno je uslovljen i oblikovan time, sviđalo se to nama ili ne. Umesto da im zameramo, možda je pravo vreme da ih uzmemo za ozbiljno i naučimo nešto od njih, budući da su upravo oni prestali da budu pasivni konzumenti sadržaja i postali kreatori za koje je sadržaj živa i promenljiva stvar.

Digitalni domoroci AI vide kao deo sopstvenog identiteta

„Dženzeri“, kako još zovu one rođene između 1997. i 2012. godine, odrasli su u svetu koji se menja neverovatnom brzinom. Internet im je prirodno okruženje, a tehnologiju doživljavaju kao deo sopstvenog identiteta. Generacija poznata i kao digitalni domoroci AI smatra neophodnim dodatkom, poput interneta ili mobilnog telefona.

Ono što ih čini posebnim nije samo to što brzo usvajaju nove alate, već to što razmišljaju i o posledicama. Dok su prethodne generacije mahom gledale tehničku stranu inovacija, Gen Z otvoreno postavlja pitanja o etici. Kako se koriste naši podaci? Da li su algoritmi pravedni? Odrasli su uz priče o privatnosti, digitalnim zloupotrebama i predrasudama koje se iz stvarnog sveta prenose u digitalni. Zbog svega toga su postali najglasniji zagovornici odgovorne i etičke upotrebe AI-ja.

Foto: Promo

„Istraživanja pokazuju da stariji pripadnici generacije Z, oni od 18 do 26–27 godina, koriste AI dosta raznovrsno, ali uglavnom za informisanje, brzo rešavanje nedoumica i edukaciju. Oni mlađi od 18 godina mnogo više se oslanjaju na AI za zabavu i stvaranje sadržaja ili kao pomoć pri stvaranju sadržaja, jer sve više njih postaju kreatori na YouTube-u i TikToku“, objašnjava Željko Bošnjak, Innovation lead u ICT Hub-u, koji će o ovoj temi govoriti na predstojećoj konferenciji Pogon, zakazanoj za 30. oktobar u Ložionici.

Visoka očekivanja i kritičko razmišljanje

Generacija Z ne čeka da im kompanije serviraju gotova AI rešenja. Mladi traže da AI bude brz, intuitivan i etički besprekoran. Ako sistem nije transparentan, gubi poverenje. Upravo to, uz visoka očekivanja i kritičko razmišljanje tera tehnološke timove širom sveta da stalno unapređuju svoje alate.

Generacija Z dobro razume da se veštačka inteligencija ne koristi samo za preporuke na TikToku ili Instagramu, već i za odluke koje mogu ozbiljno uticati na njihov život, na primer da li će dobiti posao ili kredit.

Zamislite alat za zapošljavanje treniran na podacima gde dominiraju muškarci. Taj algoritam će automatski favorizovati slične kandidate i diskriminisati žene ili mlade iz određenih društvenih grupa, bez obzira na njihove kvalifikacije. Za generaciju koja se najglasnije bori za inkluziju i pravičnost, ovo je neprihvatljivo i ozbiljno narušava poverenje u tehnologiju. Oni ne vide to samo kao tehničku grešku, već kao upozorenje da AI može čak i da pojača postojeće nepravde. Zato insistiraju da razvoj ovih tehnologija bude potpuno transparentan i da u njemu učestvuju raznoliki timovi.

Sve o pametnoj primeni tehnologije na konferenciji Pogon

Kako generacija Z menja pravila igre i na koji način veštačka inteligencija i druge napredne tehnologije već danas utiču na biznis, obrazovanje i svakodnevni život, biće glavne teme konferencije Pogon. Ovaj novi događaj, koji organizuje ICT Hub, vodeći centar za razvoj inovacija u Srbiji, posvećen je stvarnim primerima i pametnoj primeni tehnologije koja menja svet oko nas.

Konferencija će biti održana 30. oktobra u Beogradu u Ložionice, novog centra kreativnih industrija i inovacija, i okupiće gotovo hiljadu ljudi iz sveta IT-ja, biznisa, obrazovanja i kreativnih industrija. Realizuje se u partnerstvu sa kompanijom A1, uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Ako želite da čujete više o aktuelnim temama i rešenjima koja već menjaju svet biznisa i tehnologije, prijavite se da obezbedite svoje mesto na konferenciji Pogon. Učešće je besplatno za sve učesnike i posetioce.