Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je Srbija jedina zemlja koja je kandidat za punopravno članstvo u EU a koja ima investicioni kreditni rejting, kao i da je jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja ima taj rejting, a to znači da smo u grupi onih zemalja koje su bezbedne, stabilne i sigurne za investiranje, što nam se desilo prvi put u istoriji.

On je nakon razgovora sa predstavnicima renomirane rejting agencije Standard end Pur's i agencija Fič i Mudi's novinarima u Vašingtonu rekao da je to veliko priznanje i za sve građane Srbije u smislu ekonomske politike koju vodi ova vlast, kao i rezultata koji se ostvaruju.

Međutim, to što smo ostvarili do sada, naglasio je Mali, mora da se potvrđuje iz dana u dan, kao i iz meseca u mesec u smislu da nam ekonomija raste, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

"Morate da pronalazite nove izvore rasta, ali da u isto vreme držite tu makroekonomsku stabilnost i da držite javni dug na odgovarajućem prihvatljivom nivou", rekao je on.

Ministar je naglasio i da Srbija uprkos blokadama i dalje raste, dodajući da će nam stopa rasta ove godine biti oko 2,3 ili 2,4 odsto, kao i da su nam najveće devizne rezerve ikada i najveće rezerve u zlatu.

"Imamo i najnižu ikada stopu nezaposlenosti, a najvišu stopu zaposlenosti. Imamo skoro četiri milijarde evra na računu i uprkos svemu, kao globalnim izazovima i internim problemima, nama je udeo javnog duga u BDP-u tačno 43 odsto, a prosek u evrozoni je 88-89 odsto", rekao je Mali, podsetivši da je direktorka MMF-a rekla da će do 2029. godine prosek za ceo svet biti preko 100 odsto.

Prema njegovim rečima, to je sve dokaz da jedna "mala Srbija", vodi odgovornu ekonomsku politiku, ostvaruje rast i drži tu makroekonomsku stabilnost pod kontrolom.

"To je najvažnije za MMF, to je najvažnije za kreditne rejting agencije, ali i za naše građane, jer shvataju da se ne igramo sa novcem i da vodimo računa o svakom dinaru i da dalje investiramo mnogo. Gradimo auto-puteve, prugu koja je otvorena pre samo desetak dana, gradimo škole, bolnice, ulažemo u našu energetiku i u sve ono što podiže kvalitet života građana Srbije i doprinosi daljem rastu i razvoju naše ekonomije", rekao je ministar finansija Srbije.

Kako je naglasio, to se sve radi, ali se i istovremeno vodi računa o svakom dinaru i zbog toga su ovi razgovori sa rejting agencijama važni i one to treba objektivno da potvrde.

"Svaki put kada se novi izveštaj od tih rejting agencija pojavi a da je pozitivan za Srbiju, to za građane Srbije znači više investicija, više fabrika, bolji položaj, veću atraktivnost, a nakon toga i veće plate i penzije", rekkao je on.

Mali je naglasio i da je imao dobar razgovor i sa potpredsednicom Svetske banke Antonelom Basani, naglašavajući da Srbija sa Svetskom bankom u ovom trenutku ima vrednost oko 4,6 milijardi evra ratifikovanih sporazuma u oblasti digitalizacije, energetike, poljoprivrede, kao i dalje reforme poreske uprave i drugo.