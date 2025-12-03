Slušaj vest

Prosečna oglašena cena stanova u Subotici trenutno iznosi 1.438 evra po kvadratu, što je blagi pad od oko 1,5% u odnosu na isti period prošle godine, kada je cena iznosila 1.460 evra po kvadratu.

U poređenju sa većim gradovima u Srbiji, Subotica i dalje spada među pristupačnije lokacije:

Prosečna cena kvadrata u različitim gradovima Beograd: 3.329 €/m² Novi Sad: 2.650 €/m² Niš: 1.793 €/m² Kragujevac: 1.743 €/m² Subotica: 1.438 €/m²

Ova razlika u cenama pokazuje da Subotica zadržava status grada sa umerenijim troškovima kupovine nekretnina, što je čini atraktivnom za kupce koji žele veći prostor uz niži budžet.

Izdavanje stanova u Subotici

Tržište zakupa u Subotici je znatno manje razvijeno od tržišta prodaje. Na sajtu 4zida.rs trenutno je dostupno oko 200 oglasa za izdavanje stanova, što je uobičajeno za grad ove veličine.

Sezonski faktori takođe utiču na ponudu, od novembra do februara broj oglasa tradicionalno opada zbog praznika i zimskih meseci, kada je dinamika selidbi usporena.

Kuće u Subotici

Subotica je tržište gde kuće imaju značajan udeo. Trenutno je aktivno 1.070 oglasa za prodaju kuća i 13 oglasa za izdavanje kuća.

Prosečna oglašena cena kuća iznosi oko 730 evra po kvadratu, što je gotovo upola manje od prosečne cene stanova. Ovo pokazuje da kuće i dalje imaju značajnu ulogu, naročito u prigradskim delovima gde su tradicionalno najzastupljenije.