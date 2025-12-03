Slušaj vest

Maloprodajno tržište u Srbiji prolazi kroz primetan preobražaj. Sve više potrošača donosi promišljene odluke o kupovini koje se zasnivaju ne samo na ceni, već i na kvalitetu proizvoda, integritetu brenda i uticaju koji kompanije imaju na svoje okruženje. Podaci kompanije YouGov pokazuju da poverenje i vrednosti dobijaju sve veći značaj u odnosu na cenu i dostupnost.

Prema podacima kompanije YouGov, naročito se ističe osetljivost na pitanja etičkog poslovanja i cena. 71% potrošača u Srbiji kaže da bi zbog neopravdanog povećanja cena prestali da kupuju proizvode nekog brenda ili trgovca. Drugi ključni razlozi za bojkot uključuju obmanjujuće oglašavanje (49%) i zagađivanje životne sredine (40%). Samo 4% potrošača u Srbiji izjavljuje da ne postoji razlog koji bi ih sprečio da kupuju proizvode određenog brenda.

Najznačajniji faktori pri kupovini

Kvalitet ostaje najznačajniji faktor koji utiče na odabir proizvoda - ističe ga 63% pripadnika bebi-bum generacije i 56% pripadnika generacije Z. Privlačne cene i promocije imaju važnu ulogu kod obe grupe, što ukazuje na racionalan pristup kupovini. Pored toga, verovatnije je da će pripadnici generacije Z biti motivisani vrednostima kompanije - svaki peti bira brendove koji su posvećeni održivosti, dok 16% ceni personalizovane ponude.

- Domaćinstva u Srbiji u sve većoj meri kombinuju racionalno razmatranje cena sa očekivanjima u pogledu iskrenosti i pouzdanosti. Ovo za brendove predstavlja jasan signal da transparentnost i doslednost u delovanju postaju podjednako značajni kao proizvod koji nude - komentar je Predraga Ćirovića, generalnog direktora kompanije YouGov.

- Mlađe generacije, naročito milenijalci i generacija Z, kreiraju novi stil kupovine koji se zasniva na vrednostima, autentičnosti i doslednosti između reči i dela. Brendovi koji to razumeju i konstantno ispunjavaju svoja obećanja stvaraju dugoročne odnose sa kupcima i konkurentsku prednost - dodao je.

Generacija Z troši najviše

Studija kompanije YouGov otkriva jasne razlike između generacija prilikom kupovine. Milenijalci i generacija Z kupuju ređe nego pripadnici starijih generacija, ali su njihove kupovine promišljenije i oni su više skloni eksperimentisanju. Potrošnja ove grupe, gledano po prosečnoj vrednosti korpe se u 2025. godini povećala za 5,2%, dostižući prosek od 995 RSD.

Pripadnici bebi-bum generacije i starijih generacija trošili su u proseku 782 RSD, dok su pripadnici generacije X zadržali najveći nivo potrošnje od 979 RSD.

Supermarketi, diskonti i minimarketi i dalje predstavljaju dominantne prodajne kanale u Srbiji i generišu najveći deo maloprodajne potrošnje. Milenijalci i generacija Z najčešće biraju supermarkete i drogerije, dok stariji potrošači više vole manje objekte - minimarkete i tradicionalne prodavnice.

Međutim, razlika u stavu prema promocijama i privatnim markama između generacija je i dalje mala. Pokazalo se da je generacija X najsklonija popustima. Proizvodi na promociji čine oko jednu trećinu vrednosti njihove potrošačke korpe. Privatne robne marke čine skoro 25% kupovina za sve starosne grupe i održavaju stabilan, iako ograničen udeo u odnosu na standardne brendoveproizvođača.

- Sveukupna tržišna slika ukazuje na sve veću zrelost potrošača u Srbiji. Kupci sve više zahtevaju kvalitet, transparentnost i odgovornost, kako u vezi sa cenama tako i u postupcima brendova. Ova grupa svesnih, pragmatičnih, a ipak zahtevnih potrošača definisaće smer razvoja maloprodaje u zemlji tokom narednih godina - zaključio je Predrag Ćirović.