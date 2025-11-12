Međugodišnja inflacija u Srbiji u oktobru ove godine iznosila je 2,8 odsto, a mesečna 0,5 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.
Plaćamo manje za hranu, ali na ove stvari nam odlazi više para: Međugodišnja inflacija u oktobru 2,8 odsto
Cene proizvoda i usluga lične potrošnje, kojima se meri inflacija, u oktobru su, u poređenju sa decembrom 2024. godine, povećane u proseku za 2,4 odsto.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (4,5 odsto), odeća i obuća (1,2 odsto), restorani i hoteli (0,8 odsto), rekreacija i kultura (0,5 odsto), Aslkoholna pića i duvan i zdravlje (za po 0,4 odsto) i obrazovanje (0,1 odsto).
Pad cena je zabeležen u grupama hrana i bezalkoholna pića (0,9 odsto), oprema za stan i tekuće održavanje (0,3 odsto) i transport (0,2 odsto).
