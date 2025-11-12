Cene proizvoda i usluga lične potrošnje, kojima se meri inflacija, u oktobru su, u poređenju sa decembrom 2024. godine, povećane u proseku za 2,4 odsto.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (4,5 odsto), odeća i obuća (1,2 odsto), restorani i hoteli (0,8 odsto), rekreacija i kultura (0,5 odsto), Aslkoholna pića i duvan i zdravlje (za po 0,4 odsto) i obrazovanje (0,1 odsto).