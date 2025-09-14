Cene avgustu 2025. bile su veće u odnosu na jul

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje su u avgustu 2025. u odnosu na jul ove godine u proseku povećane za 0,2 odsto, a u poređenju sa decembrom 2024. u proseku za 3,5 odsto.

Međugodišnja inflacija u julu je iznosila 4,9 odsto.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2025. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (0,9 odsto), Restorani i hoteli (0,8 odsto), Hrana i bezalkoholna pića (0,6 odsto), Zdravlje (0,4 odsto), Oprema za stan i tekuće održavanje (0,2 odsto) i Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (0,1 odsto).

Pad cena je zabeležen u grupi Odeća i obuća (-1,0 odsto) i Transport (-0,4 odsto).

Kako je navedeno, cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Podsetimo, na snagu su stupile nove mere države, 1. septembra 2025. godine.

Veliko pojeftinjenje

Cene su snižene za 20.000 proizvoda iz 23 kategorije, kako je i predviđeno vladinom uredbom o ograničenju marži.

Spisak kategorija proizvoda obuhvaćenih ograničenjem -Mahunarke – pasulj, sočivo, grašak, boranija -Sveže voće i povrće – jabuke, banane, pomorandže, krompir, luk, šargarepa, paprika -Mleko, mlečni proizvodi i jaja – mleko, jogurt, pavlaka, sirevi, maslac, jaja -Hleb i peciva – beli hleb, crni hleb, integralni hleb, somuni, kifle -Sveža i prerađena riba – pastrmka, šaran, losos, smrznuti fileti -Testenine – špagete, makarone, rezanci, testenine bez glutena

-Sveže i prerađeno meso – svinjsko, juneće, pileće, kobasice, salame, paštete -Prerada voća i povrća – džemovi, kompoti, ajvar, turšija -So i začini – kuhinjska so, biber, paprika, suvi začini -Šećer i med -Brašno – belo, crno, integralno, ražano -Pirinač – beli, integralni, basmati -Ulja i masti – suncokretovo, maslinovo, margarin -Sirće – alkoholno, vinsko, jabukovo -Slatki konditori i cerealije – čokolade, keksi, pahuljice -Slani konditori – čips, grickalice, štapići -Papirna i kuhinjska galanterija – toalet papir, ubrusi, salvete -Pelene -Kućna hemija – deterdženti, sredstva za čišćenje, omekšivači -Lična higijena i kozmetika – sapuni, šamponi, paste za zube -Hrana za bebe – formule, kašice, žitarice -Smrznuti proizvodi – povrće, voće, polugotova jela -Bezalkoholna pića, kafa i čaj

Predsednik Vučić je prošle nedelje objasnio na koje trgovce se ova mera odnosi - 24 trgovca na malo, odnosno trgovinski lanci za razliku od seoskih prodavnica koje ovim nisu obuhvaćene, jer u protivnom nikako ne bi mogle da se izbore za opstanak, pa bi zbog toga mnoge manje sredine ostale bez lokalnih trgovina.