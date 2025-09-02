Slušaj vest

Kupci u Srbiji imaju priliku da u korpi osete prve rezultate novih ekonomskih mera. Na snagu je stupila uredba kojom se ograničavaju marže i spuštaju cene na čak 23 kategorije proizvoda, što znači da je oko 20.000 artikala širom zemlje sada jeftinije.

Da bismo proverili koliko je sve to vidljivo u praksi, obišli smo jedan supermarket u centru grada i zavirili u cenovnike.

Evo šta smo zatekli:

Argeta pašteta - 117,99 dinara

Šećer ''Sunoko'' 1kg - 111,99 dinara

Ulje ''Iskon'' - 199,99 dinara

Brašno tip 400 ''Danubius'' - 83,99 dinara

Mleko ''Moja kravica'' - 154,99 dinara

Šabačka feta 250 g - 249,99 dinara

Svinjsko sveže meso 510 g - 407,99 dinara

Toalet papir ''Perfex'' - 364 dinara

Vlažne maramice ''Sweet Care'' - 149,99 dinara

Prašak za veš ''Duel'' 2,7 kg - 657,99 dinara

Slani štapići ''Trik'' 200 g - 76,99 dinara

Cene u ostalim prodavnicama:

Hleb rezani beli – 92 dinara

Litar mleka "Moja kravica" – 99 dinara

Prašak "Duel", manje pakovanje – 399 dinara

Prašak "Duel", veće pakovanje – 599 dinara

Toalet papir "Perfex" – 419 dinara

Ulje "Dijamant" – 199 dinara

Ulje "Vital" – 194 dinara

Šećer – 111 dinara

Kada se zagrebe dublje u rafove, slika postaje šarenija. Pasulj gradištanac u „Maksiju“ se kreće od 319,99 do 369,99 dinara za kilogram, dok je u „Rodi“ nešto skuplji. Pirinač "Benlian Kočanski" od 400g varira – u „Univereksportu“ 119,99 dinara, a u „Mega Maksiju“ gotovo 183 dinara.

Pepsi od 2 litra u „Maksiju“ plaća se 134,99, dok u „Rodi“ stoji do 149,99. Kafa „Grand Gold“ (200g) ima razliku od čak 60 dinara - u „Idei“ je 419,99, a u „Disu“ 479,99.

Kada je u pitanju sveže povrće i voće, primer krastavaca pokazuje oscilacije - od 99 dinara u „Disu“ do 169,99 u „Univereksportu“. Banane, takođe, variraju: u „Univereksportu“ 199,99 dinara, dok u „Maksiju“ koštaju 229,99.

Ni smrznuti proizvodi nisu pošteđeni. Ruska salata od 400g u „Maksiju“ je 179,99, a u „Idei“ 199,99. Kada je reč o ribi, kilogram oslića (pakovanje od 800g) košta 1.299,99 u „Disu“, a do 1.549,99 u „Idei“.

Osnovne namirnice, poput brašna i šećera, pokazuju primetne razlike:

Brašno tip 400: od 92 do 99 dinara po kilogramu.

Tip 500: od 54 dinara u „Disu“ do 78 dinara u „Mega Maksiju“.

Kukuruzno brašno (500g): od 84,99 do 99,99 dinara.

Kristal šećer: 104,99 u „Disu“ do 114,99 u „Mega Maksiju“.

DETALJAN SPISAK CENA NAKON POJEFTINJENJA Foto: Petar Aleksić

Mlečni proizvodi, takođe, variraju:

Mleko: od 119,99 u „Rodi“ do 154,99 u „Mega Maksiju“.

Jogurt "Moja kravica" (1kg): od 154 u „Univereksportu“ do 174 dinara u „Disu“.

Ulje je među onim proizvodima na kojima se primećuje pad: "Dijamant" od litar u „Idei“ košta 179,99, dok je u „Disu“ 189,99.

Najveće oscilacije ipak primećuju se kod mesa. Svinjetina u „Idei“ iznosi 699,99 dinara, a u „Lidlu“ je čak 999. Juneći but je od 1599,99 u „Disu“ do 1749,99 u „Rodi“.

