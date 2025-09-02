Zvanično stupile na snagu nove mere države koje se odnose na jeftinije usluge.

U prodavnicama u Srbiji od juče je čak 20.000 proizvoda iz 23 kategorije pojeftinilo od 10 do 20 odsto zbog stupanja na snagu Uredbe o ograničenju trgovačkih marži na 20 odsto, kao jedne od pet mera Vlade Srbije za poboljšanje životnog standarda građana.

Pored toga, socijalno ugrožene kategorije stanovništva od juče mogu da kupe kubik ogrevnog drveta po ceni od 2.900 dinara, što je za 36,7 odsto niže od trenutne cene od 4.581,50 dinara. Takođe, 1.000 najsiromašnijih porodica dobiće besplatno po osam kubnih metara drva.

Ni to nije sve, jer su od juče i krediti povoljniji za zaposlene i penzionere s primanjima do 100.000 dinara, pa je već prvog dana Banka Poštanska štredionica primila 35 zahteva za odobrenje različitih vrsta kredita.

Kako bi se lično uverio da se najveći trgovinski lanci pridržavaju Uredbe o sniženju marži, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali juče ujutro je u supermarketu ponovio kupovinu 25 proizvoda koje je pazario pre njenog stupanja na snagu.

Raste standard

- Kao što sam i obećao, danas sam obavio kupovinu u istom marketu kao i prošle sedmice kako bih uporedio cene proizvoda pre i posle početka primene Uredbe o ograničenju trgovačkih marži. Prošle sedmice je 25 proizvoda koje sam pazario koštalo 4.991,92 dinara, dok sam danas za potpuno iste proizvode izdvojio 4.247,19 dinara, što znači da je račun manji za oko 15 odsto. Ovo je zaista najbolja potvrda ekonomskih mera koje sprovodimo, jer se na ovaj način direktno čuva kućni budžet građana Srbije. Razlika je 745 dinara na samo jednom računu od 25 artikala koji pokazuje da su kupljeni prehrambeni proizvodi, kao i proizvodi za ličnu i kućnu higijenu. Uspeli smo ono što smo i obećali, a to je da cene budu niže za najmanje 10 do 20 odsto. Ono što je važno, ova se uredba primenjuje na 23 kategorije, skoro 20.000 proizvoda je na sniženju, sve ono što građani najčešće kupuju. Ovo je mnogo važna stvar za novčanik i budžet građana Srbije. Ovo je ekonomska mera koju smo sproveli zbog boljeg života građana - istakao je Mali i dodao da paralelno sa ovim od 1. decembra sledi povećanje penzijaod 12 odsto, a od 1. oktobra raste minimalna zarada.

- Rastu plate, penzije, minimalne zarade, a ovakvim akcijama dodatno pojačavamo i podižemo životni standard građana - rekao je Mali.

Na ministrovom spisku za kupovinu među 25 artikala našao se i deterdžent za veš "duel" od 2,7 kg, koji je pojeftinio za 150 dinara u odnosu na prethodnu kupovinu, slani štapići "trik" od 200 g su jeftiniji za 23 dinara, dok je keks "domaćica" od 230 g jeftinija za 35 dinara.

Takođe, pakovanje od šest kesica praška za pecivo C u odnosu na prošlu ministrovu kupovinu je 46 dinara jeftinije, što daje jasnu sliku koliko su trgovci drali građane na sitnicama. Koliko su trgovci bili alavi, vidi se i na primeru cene "šabačkog mekog punomasnog sira" od 450 g, čija je cena od juče niža za čak 85 dinara. Sličnih primera je mnogo, a na građanima je da se sami narednih dana uvere koliko će im kresanje trgovačkih marži finansijski olakšati odlazak u kupovinu.

Odobreni jeftini krediti

Da je i druga mera države koja se odnosi na sniženje kamata na kredite za srednji sloj građana izazvala dobru reakciju, vidljivo je i po tome što je već prvog dana Banka Poštanska štedionica dobila čak 35 zahteva za odobrenje pozajmica. Ministar finansija Siniša Mali je na svom Instagram profilu objavio da su u Banci Poštanska štedionica juče ujutru već realizovana prva dva kredita iz novog programa podrške građanima.

- Naime, odobren je prvi gotovinski kredit za zaposlene po kamatnoj stopi 5,99%. Osim toga, među prvim odobrenim kreditima iz novog programa podrške nalazi se i refinansirajući kredit za penzionere sa životnim osiguranjem u iznosu od 200.000 dinara.

Taj kredit je uzeo jedan penzioner iz Niša - otkrio je ministar Siniša Mali i dodao:

- Zaista sjajni primeri, koji najbolje pokazuju i potvrđuju kako i ovom merom doprinosimo poboljšanju životnog standarda građana Srbije, s obzirom na to da se njome direktno utiče na rasterećenje kućnog budžeta.

On je istakao da čak 35 zahteva BPŠ za različite vrste kredita, a koji podrazumevaju niže kamatne stope, u skladu s novim programom podrške građanima, pokazuje koliko je veliko interesovanje.

- Veliko interesovanje građana potvrđuje da je reč o pravoj i adekvatnoj meri. Inače, povoljniji krediti, to jest niže stope kamata na kredite, deo su novog paketa ekonomskih mera kojima smo građanima želeli da omogućimo da dobijaju povoljnije stambene, gotovinske i potrošačke kredite. Ovo je još jedno obećanje koje ispunjavamo, a od čega direktnu korist imaju građani Srbije - zaključio je ministar.

Inspektori motre na trgovce

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine saopštilo je da prati situaciju i kretanje cena u trgovinskim lancima, primedbe i opažanja građana.

- S obzirom na to da je u pitanju prvi dan primene uredbe, čija je dopuna rađena u petak i koja će trajati najmanje šest meseci, Ministarstvo trgovine će danas i sutra nadgledati usklađivanje cena trgovinskih lanaca, to jest usklađivanje sa uredbom. Svesni smo da su trgovinski lanci imali kratke rokove da usklade cene svih proizvoda, ali pomno pratimo situaciju na tržištu - saopštilo je to ministarstvo.

Činjenice/ Kategorije proizvoda sa nižim maržama - Mahunarke - pasulj, sočivo, grašak, boranija - Sveže voće i povrće - jabuke, banane, pomorandže, krompir, luk, šargarepa, paprika

- Mleko, mlečni proizvodi i jaja - mleko, jogurt, pavlaka, sirevi, maslac, jaja

- Hleb i peciva - beli hleb, crni hleb, integralni hleb, somuni, kifle

- Sveža i prerađena riba - pastrmka, šaran, losos, smrznuti fileti

- Testenine - špagete, makarone, rezanci, testenine bez glutena

- Sveže i prerađeno meso - svinjsko, juneće, pileće, kobasice, salame, paštete

- Prerada voća i povrća - džemovi, kompoti, ajvar, turšija

- So i začini - kuhinjska so, biber, paprika, suvi začini

- Šećer i med

- Brašno - belo, crno, integralno, ražano

- Pirinač - beli, integralni, basmati

- Ulja i masti - suncokretovo, maslinovo, margarin

- Sirće - alkoholno, vinsko, jabukovo

- Slatki konditori i cerealije - čokolade, keksi, pahuljice

- Slani konditori - čips, grickalice, štapići

- Papirna i kuhinjska galanterija - toalet-papir, ubrusi, salvete

- Pelene

- Kućna hemija - deterdženti, sredstva za čišćenje, omekšivači

- Lična higijena i kozmetika - sapuni, šamponi, paste za zube

- Hrana za bebe - formule, kašice, žitarice

- Smrznuti proizvodi - povrće, voće, polugotova jela

- Bezalkoholna pića, kafa i čaj

Ministarstvo trgovine sprovodi oštru kontrolu cena u prodavnicama nakon novih mera. Foto: Shutterstock

Jeftiniji krediti Kamate niže od očekivanih

Banka Poštanska štedionica od juče je snizila kamatne stope na kredite za zaposlene s primanjima do 100.000 dinara i za penzionere bez obzira na visinu primanja. Tako je kamata za gotovinske kredite do milion dinara spuštena sa 6,99 na 5,99 odsto, za potrošačke kredite do milion dinara kamatna stopa iznositi 5,99 umesto dosadašnjih 7,50 odsto, a očekivana minimalna kamatna stopa je 7,50 odsto.

Kamata za refinansirajuće kredite je spuštena sa 7,77 na 6,45 odsto, a kod ovih kredita je očekivana najmanja kamatna stopa 7,50 odsto. Na gotovinske kredite do milion dinara i refinansirajuće kredite sa osiguranjem života kamata je spuštena sa 13,50 na 9,99 odsto, a očekivana minimalna kamatna stopa je 10,50 odsto.

Kod stambenih kredita margina je snižena sa 2,65 odsto na 2,15 odsto.

Iz BPŠ poručuju i da će primenu nove tarife naknada, koja je planirana od aprila i najavljena za 1. septembar ove godine, biti odložena za 1. januar 2026.

Podsetimo, NBS je naložila bankama da do 15. septembra 2025. svoje ponude potrošačkih, keš i stambenih kredita ažuriraju tako da zaposlenima i penzionerima s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara ponude te kredite po povoljnijim uslovima.

Za socijalno ugrožene Kubik drva 36,7% jeftiniji

Socijalno ugrožene kategorije stanovništva od juče mogu kupiti ogrevno drvo po ceni nižoj za 36,7 odsto, tj. za 2.900 dinara po kubiku s PDV po domaćinstvu, objavljeno je na sajtu Javnog preduzeća "Srbijašume". Novi cenovnik primenjivaće se u cilju realizacije mera Vlade Srbije kojima bi trebalo da se poboljša životni standard najugroženijih građana.

- Za penzionere, osobe sa invaliditetom, borce prve, druge i treće kategorije, ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide, civilne invalide rata i korisnike porodičnog prava, tj. članove porodica palog borca, umrlog ratnog vojnog invalida, umrlog mirnodopskog invalida, članove porodice civilnog invalida rata, važeća cena od 5.269 dinara po metru kubnom sa PDV umanjuje se za 15 odsto i iznosiće 4.478,65 dinara po metru kubnom sa PDV po domaćinstvu - piše na sajtu "Srbijašuma".

Podsećaju i da će 1.000 najugroženijih porodica dobiti besplatno po osam metara kubnih ogrevnog drveta.

- Navedene olakšice važiće šest meseci, tj. do 1. marta sledeće godine, uz mogućnost produženja. Zainteresovani građani za više informacija mogu se obratiti najbližoj šumskoj upravi ili šumskom gazdinstvu, gde će moći da se prijave, uz odgovarajuću dokumentaciju kojom potvrđuju da pripadaju nekoj od kategorija koja ima pravo na umanjenje cene ogreva - objašnjavaju u tom javnom preduzeću.