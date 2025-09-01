Slušaj vest

Uredba o ograničavanju trovačkih marži koja je stupila na snagu danas već je dala rezultate, te su u prodavnicama cene pojedinih proizvoda jeftinije i za nekoliko stotina dinara. Time se pokazalo da su mere Vlade Srbije donete u korist boljeg standarda građana bile pravi potez.

Na samo nekoliko primera razlike u cenama pre i posle ograničenja marži jasno je koliko su najveći trgovinski lanci građanima "drali kožu s leđa" kada su cene pojedinih namirnica u pitanju.

Jeftinija lična higijena

Tako je, prema analizi Kurira, pasta za zube "Kolgejt Tripl Ekšn" od 75ml prošle nedelje u najvećim beogradskim marketima koštala od 119,99 do 169,99 dinara, a isti taj proizvod sada se može kupiti za 99,99 do 129 dinara, što je jeftinije za 20 do 40 dinara.
Takođe, i pakovanje od dva komada ubrusa "Perfeks" sada je jeftinije za 28 dinara, dok su pojedine vrste pelana za bebe jeftinije u nekim prodavnicama i do 850 dinara.

Da su trgovci morali da skinu cene i na voću i povrću vidi se po tome što sada kilogram krastavca kod pojedinih trgovaca košta oko 30 dinara jeftinije, a isti toliko su jeftinije i banane.

subvencije.jpg

Povoljnije spremanje zimnice

S obzirom da je sezona spremnja zimnice u toku, domaćice će obradovati i činjenica da je alkoholno sirće od litra u nekim radnjama sada jeftinije za 27 dinara.

Korist od ograničenja marži na 20 odsto građani će imati i kad je riba i meso u pitanju. Tako je sada pakovanje od 800 gr smrznutog oslića jeftinije za 120 dinara, dok se kilogram svinjetine može kupiti i do 300 dinara jeftinije.

ŠTA JE SVE POJEFTINILO I KOLIKO:

Lična higijena

Pasta za zube "Kolgejt Tripl Ekšn", 75 ml
- stara cena 119,99-169,99
- nova cena 99,99-129

IMG-20250901-WA0098.jpg
Foto: Petar Aleksić


Ubrusi "Perfeks" žuti dvoslojni, pakovanje od 2 komada
- stara cena 179,99
- nova cena 151,99
Pelene za bebe "Pampers premium care"od 68 komada
- stara cena 2.149,99-2.699,99
- nova cena 1.999-2,769

IMG-20250901-WA0094.jpg
Foto: Petar Aleksić

Hrana
Pasulj gradištanac, 1kg
- stara cena 319,99-369,99
- nova cena 269,99-339,99

IMG-20250901-WA0018.jpg
Foto: Petar Aleksić


Pepsi, 2l
- stara cena 134,99 -149,99
- nova cena 119,99-149,99
Krastavac, 1kg
- stara cena 99-169,99
- nova cena 99,99-139,99
Banane, 1kg
- stara cena 199,99-229,99
- nova cena 169,99-229,99

IMG-20250901-WA0012.jpg
Foto: Petar Aleksić


Sirće alkoholno "Nektar", 1l
- stara cena 134,99-169,99
- nova cena 141,99-142,99

Smrznuta riba oslić, 800 gr
- stara cena 1.299,99-1.549,99
- nova cena 1.179,99- 1.485,99
Dečiji griz, 200 gr
- stara cena 149,99-177,99
- nova cena 81,84-114,99

IMG-20250901-WA0013.jpg
Foto: Petar Aleksić


Svinjetina
- stara cena 699,99-999
- nova cena 579-699,99

IMG-20250901-WA0010.jpg
Foto: Petar Aleksić

*Cene su istaknute u dinarima

Screenshot 2025-08-28 090716.jpg
Kolica puna robe u marketu
Sequence 01.00_05_24_12.Still001.jpg
collage.jpg