Slušaj vest

Uredba o ograničavanju trovačkih marži koja je stupila na snagu danas već je dala rezultate, te su u prodavnicama cene pojedinih proizvoda jeftinije i za nekoliko stotina dinara. Time se pokazalo da su mere Vlade Srbije donete u korist boljeg standarda građana bile pravi potez.

Na samo nekoliko primera razlike u cenama pre i posle ograničenja marži jasno je koliko su najveći trgovinski lanci građanima "drali kožu s leđa" kada su cene pojedinih namirnica u pitanju.

Jeftinija lična higijena

Tako je, prema analizi Kurira, pasta za zube "Kolgejt Tripl Ekšn" od 75ml prošle nedelje u najvećim beogradskim marketima koštala od 119,99 do 169,99 dinara, a isti taj proizvod sada se može kupiti za 99,99 do 129 dinara, što je jeftinije za 20 do 40 dinara.

Takođe, i pakovanje od dva komada ubrusa "Perfeks" sada je jeftinije za 28 dinara, dok su pojedine vrste pelana za bebe jeftinije u nekim prodavnicama i do 850 dinara.

Da su trgovci morali da skinu cene i na voću i povrću vidi se po tome što sada kilogram krastavca kod pojedinih trgovaca košta oko 30 dinara jeftinije, a isti toliko su jeftinije i banane.

Ne propustite Novčanik U OVOJ BANCI OD DANAS KAMATE NIŽE OD OČEKIVANIH! Podržala nove mere države za bolji standard građana

Povoljnije spremanje zimnice

S obzirom da je sezona spremnja zimnice u toku, domaćice će obradovati i činjenica da je alkoholno sirće od litra u nekim radnjama sada jeftinije za 27 dinara.

Korist od ograničenja marži na 20 odsto građani će imati i kad je riba i meso u pitanju. Tako je sada pakovanje od 800 gr smrznutog oslića jeftinije za 120 dinara, dok se kilogram svinjetine može kupiti i do 300 dinara jeftinije.

ŠTA JE SVE POJEFTINILO I KOLIKO:

Lična higijena

Pasta za zube "Kolgejt Tripl Ekšn", 75 ml

- stara cena 119,99-169,99

- nova cena 99,99-129

Foto: Petar Aleksić



Ubrusi "Perfeks" žuti dvoslojni, pakovanje od 2 komada

- stara cena 179,99

- nova cena 151,99

Pelene za bebe "Pampers premium care"od 68 komada

- stara cena 2.149,99-2.699,99

- nova cena 1.999-2,769

Foto: Petar Aleksić

Hrana

Pasulj gradištanac, 1kg

- stara cena 319,99-369,99

- nova cena 269,99-339,99

Foto: Petar Aleksić



Pepsi, 2l

- stara cena 134,99 -149,99

- nova cena 119,99-149,99

Krastavac, 1kg

- stara cena 99-169,99

- nova cena 99,99-139,99

Banane, 1kg

- stara cena 199,99-229,99

- nova cena 169,99-229,99

Foto: Petar Aleksić



Sirće alkoholno "Nektar", 1l

- stara cena 134,99-169,99

- nova cena 141,99-142,99

Smrznuta riba oslić, 800 gr

- stara cena 1.299,99-1.549,99

- nova cena 1.179,99- 1.485,99

Dečiji griz, 200 gr

- stara cena 149,99-177,99

- nova cena 81,84-114,99

Foto: Petar Aleksić



Svinjetina

- stara cena 699,99-999

- nova cena 579-699,99

Foto: Petar Aleksić