Srbi pojedu tri puta manje ribe nego Evropljani

Visoka cena, niska potražnja

Cena je nesumnjivo jedan od glavnih razloga. Kilogram živog šarana košta između 670 i 800 dinara, dok za filete ili kotlete treba izdvojiti i do 1.500 dinara. Pastrmka se prodaje za 900 do čak 1.700 dinara po kilogramu . U vremenu kada je prosečna potrošačka korpa na ivici izdržljivosti, mnogi biraju jeftinije opcije – svinjetinu, piletinu ili jaja. Riba, iako zdrava, postaje luksuz.

Nepoverenje u deklaracije

No, nisu u pitanju samo cene. Mnogi kupci više ne veruju deklaracijama. Iako se na ribi često ističe da je „sveža“, u praksi to neretko znači – odmrznuta. To naročito važi za ribu u velikim trgovinskim lancima, gde put od hladnjače do tezge traje i po nekoliko dana. Na pijacama je situacija donekle bolja, ali kvalitet i svežina variraju, a kupci koji jednom budu razočarani retko se vraćaju.