Poslednjih dana opšta je pomama za beračima voća, a ukoliko se odlučite za branje borovnica , verovali ili ne, za 6 sati posla možete zaraditi od 3.000 do 5.000 dinara . Uz to, pričaju berači, imate i pauze za hranu i slobodne dane.

Samo iskusni berači

- Za šest sati posla, od 7 do jedan popodne, ubereš i do 50 kg borovnice . Što znači dnevnu zaradu i do 5.000 dinara! - kaže on.

- Ovo je druga godina da berem borovnicu. Mogu da kažem da sam berač sa iskustvom, što je za ovaj posao izuzetno korisno. Kao odličan vid dodatne zarade pojavila se mogućnost branja borovnica i prijavila sam se, ne znajući šta me čeka. U početku je zaista bilo naporono, dok se ne uđe u štos. Vodi se računa o zrelosti, veličini, kao i da se prilikom branja ne oštete ni plod ni sama biljka koja je osetljiva. Ali se to brzo savlada – navodi ona i dodaje:

- Najveći izazov je fizički napor. Iako su stabljike u visini ruku, plodova ima i pri zemlji, pa je neophodno savijanje ili čučanje. Svako ima svoju tehniku. Treba izdržati tempo neprekidno osmočasovnog branja i stalnu izloženost suncu. Poslednja dva sata su najteža, jer se već oseća intenzivan bol u leđima i nogama, a neizbežna je i upala mišića. U tim trenucima ne ostaje ništa drugo nego da bodriš samog sebe da izdržiš do kraja radnog dana. Podstrek mi je bila i činjenica ne posustaje nijedna žena sa kojom radim, a sve su penzionerke, mnogo starije od mene. Rekla sam sebi, ako mogu one, sramota je da ja odustanem.

- Ranije se bralo od 7 do 17 sati. Sada berba počinje u 5 ujutru, a završava se do 13 sati. Radno vreme je fleksibilno i "diktiraju" ga vremenski uslovi, jer nikom nije u interesu iscrpljivanje do iznemoglosti. Sat se plaća 400 dinara po kilogramu, a dnevno se radi do 8 sati, uz obavezne dve pauze za doručak i predah uz kafu i osveženje. Prevoz je obezbeđen, a hranu sami nosimo. Ima domaćina koji u ovom kraju, naročito za breskvu i jabuku isplaćuju veću satnicu od 500 dinara, ali sam zadovoljna jer je, uprkos svim naporima, branje borovnica za mene lično lakši posao, a osim toga, ljudi kod kojih radim veoma su razumni i predusretljivi što je, kod ovakve vrste posla, veoma važno. Dobro je i to što tokom nedelje, zbog sukcesivnog zrenja borovnice, imamo 2-3 slobodna dana, tako da možemo i da se odmorimo - ispričala nam je Jelena.