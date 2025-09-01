Slušaj vest

Od danas važe nove ekonomske mere, odnosno ograničenje trgovačkih marži i manje cene za više od 20.000 proizvoda. Očekuje se da cene tih proizvoda budu niže za 15 odsto.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Bojan Stanić, Privredna komora Srbije.

- Ovo je mera kojom treba da se ograniči porast cena. To je borba sa inflacijom. Inflacija je opšti porast cena, a kod nas je po relativno visokim stopama još od jeseni 2021. godine. Prvo kriza na energetskom tržištu, onda rat u Ukrajini - kaže Stanić.

Stanić dodaje da je Narodna Banka Srbije, koja treba da drži cene pod kontrolom, je rekla da je inflacija uvezena, odnosno da se iz drugih regiona prelila u Srbiju.

"Normalno je da cene rastu, ali moraju da rastu i zarade"

- Svake godine je bio dozvoljen porast cena od tri procenta. Normalno je da cene rastu, ali moraju i zarade da rastu po bržoj stopi da bi bila veća stopa rasta zarada kako bi bio realan rast kupovne moći, odnosno da bi povećali standard - kaže Stanić.

On dodaje da je međugodišnji porast cena sada 4,9%, kao i da država sada reaguje kako bi podržala onaj sloj stanovništva čija primanja su ispod proseka.

- Ove mere treba da podrže stanovništvo u kratkom roku, ali ne mogu doneti dugoročan efekat jer tržište mora da radi nesmetano. Ono što daje dugoročni efekat je porast zarada, a to zavisi od privrede i poslovne aktivnosti. Iz toga se stiču prihodi pa, na primer, privatnici mogu da povećaju platu radnicima, dok država zbog više novca od poreza može da poveća plate prosvetarima, lekarima... - Stanić.

Stanić kaže da ušteda koju će iskusiti građani treba da doprinese njihovom kvalitetu života, ali da ponovo završi u potrošnji.

- Očekujemo da će se inflacija vratiti na 3% ili 4% u 2026. godini, ali je definitivno da će ovo sprečiti drastičniji rast cena. Mi ovde imamo 20 hiljada proizvoda, ali potrošnja je daleko šira - kaže Stanić.

