BEOGRAĐANKA IZDAVALA STAN, A NJEN ZAKUPAC GA TAKOĐE DAO U ZAKUP! Godinama zarađivao od tuđe nekretnine - na ovaj način sprečite da vam se desi isto
Beograđanka godinama je izdavala stan čoveku koji je uredno plaćao kiriju i račune. Stanara je nasledila od roditelja, pa se time podrazumevalo i poverenje. Međutim, počela je da sumnja da stanar izdaje njen stan, a ubrzo su se sumnje i potvrdile. To je uspešno radio godinama, jer stanodavci ne žive u istom gradu, a i verovala mu je, jer sa njim nikada nije bilo problema. U stanu od 30 kvadrata nekada je boravilo i po 10 radnika.
Koliko su ovakve situacije česte, da li je ugovor jedina zaštita i koja su prava stanodavca, a koja stanara u takvoj situaciji, pitanja su na koja je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji odgovor dao advokat Andrija Marković.
Detalji ugovora o zakupu
- Bitno je da svako ko daje nepokretnost u zakup, ali i onaj koji uzima nešto u zakup, mora da poznaje zakon. Ugovor o zakupu je precizno definisan u par članova u odredbama Zakona o obligacionim odnosima. To je dvostrano obavezni ugovor u kojem se jedna strana obavezuje nešto da izda, a druga strana se obavezuje da za to plaća odgovarajuću naknadu - objašnjava Marković.
Osvrćući se na konkretan slučaj Beograđanke čiji je stan bio u duplom zakupu, Marković je objasnio kako ugovor utiče na ovakve situacije.
- To je pitanje koje se mora odrediti u ugovoru o zakupu. Ako se tako nešto u ugovoru ne spominje i nije definisano, onda se podrazumeva da se stvar može dati u podzakup. Ugovor se može osporiti u parničnom postupku ukoliko se nepokretnost ne koristi u onoj nameni u kojoj je data.
Najbolji vid zaštite prava stanodavca i zakupca
Kaže da ugovor o zakupu nije nužno overiti pred notarom.
- Ugovor je validan i stranke mogu svoja prava ostvariti u odnosu na svaki ugovor. Upravo radi pravne sigurnosti, potrebno ga je zaključiti i po mogućnosti overiti.
Marković savetuje postupanje u skladu sa Zakonom kao najbolji vid zaštite, kako stanodavca, tako i zakupca.
- Od kada je uvedeno Javno beležništvo, praksa i Zakon doneli su rešenje. Kada se zaključuje i overava ugovor o zakupu, potrebno je da se uvede klauzula izvršnosti. Samim tim, više nemamo potrebu da tužimo zakupca za iseljenje i da sud donosi odluku, nego odmah i na osnovu takvog ugovora možemo da idemo u postupak izvršenja.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs