Beograđanka godinama je izdavala stan čoveku koji je uredno plaćao kiriju i račune. Stanara je nasledila od roditelja, pa se time podrazumevalo i poverenje. Međutim, počela je da sumnja da stanar izdaje njen stan, a ubrzo su se sumnje i potvrdile. To je uspešno radio godinama, jer stanodavci ne žive u istom gradu, a i verovala mu je, jer sa njim nikada nije bilo problema. U stanu od 30 kvadrata nekada je boravilo i po 10 radnika.

Koliko su ovakve situacije česte, da li je ugovor jedina zaštita i koja su prava stanodavca, a koja stanara u takvoj situaciji, pitanja su na koja je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji odgovor dao advokat Andrija Marković.

Detalji ugovora o zakupu

- Bitno je da svako ko daje nepokretnost u zakup, ali i onaj koji uzima nešto u zakup, mora da poznaje zakon. Ugovor o zakupu je precizno definisan u par članova u odredbama Zakona o obligacionim odnosima. To je dvostrano obavezni ugovor u kojem se jedna strana obavezuje nešto da izda, a druga strana se obavezuje da za to plaća odgovarajuću naknadu - objašnjava Marković.

Osvrćući se na konkretan slučaj Beograđanke čiji je stan bio u duplom zakupu, Marković je objasnio kako ugovor utiče na ovakve situacije.

- To je pitanje koje se mora odrediti u ugovoru o zakupu. Ako se tako nešto u ugovoru ne spominje i nije definisano, onda se podrazumeva da se stvar može dati u podzakup. Ugovor se može osporiti u parničnom postupku ukoliko se nepokretnost ne koristi u onoj nameni u kojoj je data.

Najbolji vid zaštite prava stanodavca i zakupca

Kaže da ugovor o zakupu nije nužno overiti pred notarom.

- Ugovor je validan i stranke mogu svoja prava ostvariti u odnosu na svaki ugovor. Upravo radi pravne sigurnosti, potrebno ga je zaključiti i po mogućnosti overiti.

Marković savetuje postupanje u skladu sa Zakonom kao najbolji vid zaštite, kako stanodavca, tako i zakupca.

- Od kada je uvedeno Javno beležništvo, praksa i Zakon doneli su rešenje. Kada se zaključuje i overava ugovor o zakupu, potrebno je da se uvede klauzula izvršnosti. Samim tim, više nemamo potrebu da tužimo zakupca za iseljenje i da sud donosi odluku, nego odmah i na osnovu takvog ugovora možemo da idemo u postupak izvršenja.

