Cilj ove mere je da omogući lakši oporavak od finansijskog pritiska i olakša otplatu kredita za građane. Odluka je doneta na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a cilj je da se pomogne građanima koji zbog teških životnih okolnosti imaju problema u vraćanju zajmova.

Odluku je doneo Izvršni odbor NBS 11. septembra, a ona će početi da se primenjuje od 15. oktobra 2025. godine.

Oglasili se iz NBS

Jovana Lindo, samostalni stručni saradnik u Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga NBS, detaljno je objasnila sve o novim olakšicama koje danas stupaju na snagu. Ona je u video rubrici "Korisno je da znate" objavljenoj na sajtu Narodne banke rekla da je što se tiče kriterijuma za odobravanje olakšica, propisano da se okolnostima koje korisnika mogu dovesti u teško imovinsko stanje naročito smatraju gubitak posla, značajno smanjenje prihoda, teška bolest, kao i teška povreda koja smanjuje radnu sposobnost.

"Drugim bitnim okolnostima smatraju se naročito teške porodične prilike, kao što je teška bolest ili smrt supružnika ili dece, kao i razvod braka ako su supružnici bili solidarni dužnici po kreditu ili je jedan od supružnika jemac. Ove okolnosti su u propisu date samo primera radi, te u tom smislu razlog za odobravanje olakšica može da bude bilo koja okolnost koja korisnika dovodi u teško imovinsko stanje ili druga bitna okolnost na koju on ne može da utiče, a koja dovodi do nemogućnosti redovne otplate kredita", navela je ona.

Što se tiče vrsta olakšica koje se mogu odobriti, one mogu biti produženje roka otplate, promena vrste ugovora, odloženo plaćanje, smanjenje kamatne stope, neotplaćivanje kredita u određenom periodu, promena valute u kojoj je izražena obaveza, delimična otplata duga, delimičan oprost i konsolidacija duga, kao i proglašenje zastoja u otplati kredita.

Ko ima pravo na olakšice?

Pravo na pomoć ostvaruju korisnici kredita koji se nađu u teškoćama zbog gubitka posla, značajnog smanjenja prihoda, teške bolesti ili povrede koje umanjuju radnu sposobnost. Olakšice će važiti i u slučajevima teških porodičnih prilika, poput bolesti ili smrti supružnika ili dece, kao i razvoda braka ukoliko su supružnici bili sadužnici ili je jedan bio jemac.

Posebna zaštita uvedena je za građane koji imaju stambene kredite obezbeđene hipotekom na nekretnini u kojoj žive. U tim slučajevima banke će morati da omoguće korisnicima da odlože otplatu kredita najmanje dva meseca, pod propisanim uslovima.

Koje su olakšice predviđene?

Olakšice podrazumevaju niz mera, od refinansiranja i produženja roka otplate, preko odlaganja plaćanja rata, kamate ili glavnice, do smanjenja kamatne stope ili potpunog zastoja u otplati bez obračuna zatezne kamate. Među merama su i delimičan oprost duga, konsolidacija obaveza, promena valute duga i delimična otplata.

Kako izgleda postupak?

NBS ističe da će postupak biti jedinstven za sve davaoce kredita, a banke će imati obavezu da prate pojedinačne kredite i kontaktiraju korisnike čim primete rane znake problema u otplati.

Predviđen je i dvostepeni proces odlučivanja: ako banka odbije zahtev za olakšicu, korisnik može uložiti prigovor Komisiji za olakšice unutar same banke, koja je dužna da ponovo razmotri slučaj.

„Usvajanjem ovog akta NBS je još jednom uspostavila regulatorni okvir kojim obezbeđuje trajnu zaštitu korisnicima finansijskih usluga, posebno onima koji se nađu u teškim životnim okolnostima. Rezultati koje postižemo u ovom segmentu svrstavaju nas rame uz rame sa uspešnijim regulatorima i supervizorima u EU,“ navodi se u saopštenju NBS.