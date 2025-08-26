Slušaj vest

Nove mere koje se tiču povoljnijih gotovinskih i stambenih kredita stupaju na snagu 15. septembra. Narodna banka poslala je dopis privatnim bankama koje će do polovine septembra objaviti svoje ponude na sajtovima.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Vladimir Vasić, bankar i finansijski konsultant.

- Ove mere su usmerene na one ljude sa nižim primanjima, penzijama ili platama. Sada su kamate na gotovinske kredite preko 10%, a sada je predviđeno da to bude kamata od 7,5 odsto. Kredit od milion dinara na 60 meseci bi onda imao uštedu između 72 i 75 hiljada dinara, a mesečno između 1200 i 1250 dinara, što ostaje u kućnom budžetu ljudi koji se budu opredelili za ovaj kredit - kaže Vasić.

Vasić kaže da je za ove kredite i dalje potrebno stalno zaposlenje, jer dug može biti zao drug.

Poštanska štedionica će nuditi i kredite sa kamatom od 5,99 odsto, što će biti specijalna pogodnost za penzionere.

Vasić kaže da će nove mere po pitanju stambenih kredita najviše olakšati onima koji kupuju nekretnine van Beograda i Novog Sada, gde su cene nekretnina postale izuzetno visoke.

- Ovo su interventne mere. Kada se tržište poremeti, govorimo o kreditima, trgovinskim maržama, sada je cilj da klijenti u narednih godinu dana iskoriste pogodnosti. Treba utvrditi tačan uzrok ovih cena i primeniti pravi lek, kako bi sistemski u narednih 5 godina imali rešenja koja nisu administrativna intervencija - kaže Vasić.

Vasić kaže da treba obratiti pažnju na efektivnu kamatnu stopu i uvek pitaju bankare kako bi mogli da imaju u vid sve troškove kredita.

