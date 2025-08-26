Slušaj vest

Na sastanu će se razgovarati o najavljenim merama i ograničenjima marži.

-Planiramo za sutra sastanak sa trgovcima, sa kojima smo ministar finansija, Siniša Mali i ja već održali jedan prošle nedelje. Mislim da je dobro da razgovaramo direktno, jer su važni akteri I želimo da ih čujemo, ali istovremeno, država ima svoje ciljeve i zadatke okrenute građanima, i to će korak po korak morati da se dovede u red. Zato se nadam da će naši razgovori biti konstruktivni – najavila je ministarka.

Država ima mogućnost da je produži uredbu na još šest meseci Foto: Shutterstock

Ona je napomenula da ne očekuje da će svi trgovci biti zadovoljni merama koje se uvode

-Ovo jeste intervencija države, ali postoje situacije kada država mora da se meša, kada stvari odu predaleko. Volela bih da sa te strane dobijemo dobre predloge jer su privreda i država partneri koji štite interese građana. Tokom prvog sastanka bila je instant reakcija malih trgovaca, koji su najslabiji, i kojima je predočeno da oni neće biti obuhvaćeni ovim merama već će imati i korist od ove mere – istakla je Lazarević.

Ukazala je i da su marže na uzlaznoj putanji u periodu 2021. do 2024, te da su u pitanju milijarde dinara.

-Nije nam namera da imamo dirigovanu ekonomiju i da se vraćamo u neko vreme samoupravljanja, ali ako je koncentracija marži u privredi u trgovini, posebno trgovini na malo, gde je raspoređen jako mali broj igrača, ovakva, rezultat su visoke cene a to sve plaćanju građani i to je spirala koja se nastavlja. Inflacija je obuzdana, a cene ipak nastavljaju da rastu. S druge strane država se i te kako trudi da plate i penzije rastu, ali građanima manji deo primanja ostaje za sve drugo s obzirom na to koliko odlazi za osnovne životne namirnice – navela je Lazarević.

Građanima je odlazila hrpa novca na osnovne životne potrepštine Foto: Shutterstock

Osvrnula se i na kritike dela stručne javnosti da nam treba veća konkurencija, a ne ograničenje marži.

-Tačno je da nam treba veća konkurencija, ali imamo veći broj trgovinskih lanaca nego pre deset godina ali se nije desilo očekivano. Imamo nove igrače koji su se prilagodili poslovnom miljeu, lepo rade, a marže su veće nego što treba da budu i to je to. I na kraju su cene takve kakve jesu. Pritom, mi uvodimo ograničenje na 20 odsto, dok je Severnoj Makedoniji bilo 10 i 15 odsto, u Mađarskoj 10 odsto. Mi smo pak ostavili neki realan rang i plus uz ograničenje of rabata na 10 odsto, da im se ostavi još neki prostor da oni mogu da posluju – istakla je ona.

Mišljenja su podeljena Foto: RINA

Uredba stupa na snagu 1. septembra, a Lazarević naglašava da će trgovci biti u obavezi da do tada izvrše nivelaciju cena.

-Mi ćemo već na sastanku videti koliki su njihovi kapaciteti, da li će imati dovoljno vremena da fizički izvrše promene cene na rafovima, ali i ukoliko cena ne bude na rafu promenjena na kasi će biti. Takođe, moraće da nam dostavljaju cenovnike na kontrolne datume kako bismo mogli da pratimo kretanje cena – rekla je Lazarević

Uredba je ograničena na šest meseci, a ministarka ukazuje da država ima mogućnost da je produži na još šest.

-Takođe, izmenama i dopunama Zakona o trgovini po direktivi EU, nadovezuje se i Zakon o zaštiti potrošača. Tu je jedna od novina isticanje cenovnika na dnevnom nivou, kako bi moglo da se prati realno kretanje cena. Tako će svaki potrošač na neki način biti i tržišni inspektor i zaštitnik potrošača. To je vrlo korisno i komplementarno čitavom setu mera. Istovremeno, Zakon o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi će rešiti problem visokih nameta koji idu na teret dobavljača i proizvođača, a pogotovo malih – konstatovala je ona.