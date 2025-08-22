Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će već od 1. septembra stupiti na snagu nove mere podrške građanima, koje će u nedelju, 24. avgusta, biti detaljno predstavljene.

Reč je o paketima olakšica koji obuhvataju povoljnije kredite, pomoć penzionerima idodatnu podršku oko ogreva.

- Spremite se za nedelju, biće top mere. Sada ću vam navesti samo neki primer. U nedelju pratite, imaću prezentaciju mera. To su možda i najbolje mere za običan narod, za sve naše ljude, za sve naše građane. I to već od 1. septembra kreće primena. Od cena, do svega drugog, to ćete da vidite - rekao je Vučić prilikom posete obnovljenim prostorijama SNS na Paliluli.

Jedna od ključnih najava odnosi se na kredite. Vučić je istakao da će kamatne stope na gotovinske i potrošačke kredite za građane koji nisu bogati biti značajno niže, a da će njihovo dobijanje biti mnogo jednostavnije. Građani će, kako je rekao, moći da dobiju kredite po najnižim mogućim kamatnim stopama, s kamatama smanjenim za 30 do 40 odsto.

- Mislim da će naša banka, Poštanska štedionica, da ima najnižu kamatnu stopu, ali će i sve druge morati da imaju mnogo nižu. I to kad zamislite uzmete dinarski kredit, pa koliko je to sad skoro 11 odsto, pa zamislite da spustite za 30 ili 40 odsto kamate. To je neverovatan uspeh, neverovatne stvari - istakao je predsednik.

Pored toga, Vučić je naglasio dodatnu podršku za najsiromašnije građane i penzionere.

- Dakle, za najsiromašnije građane i za penzionere, u mnogo čemu. I baš sam zadovoljan. Siguran sam da ćete biti zadovoljni - dodao je.

Predsednik je pozvao članove SNS da razgovaraju sa građanima i organizuju dan za penzionere u mesnim odborima.

Posebna pažnja biće posvećena i olakšicama oko ogrevnog drveta.

- Imaćemo posebne mere i olakšice oko ogrevnog drveta. Donosimo i zakon i šta je to što možemo da promenimo oko izvršenja, dakle da i tu zaštitimo pre svega sirotinju i decu, da ne moraju da napuštaju stanove. Troškovi obrade kredita će biti nula za ovo što sam pričao, za ono što dolazi. Sve smo predvideli, bićete baš iznenađeni šta je to sve što smo uradili - objasnio je Vučić.

Predsednik je naglasio da se raduje predstavljanju mera jer će, kako je rekao, biti "čudesne za narod".

- Čudesne, Rusi bi rekli, velika lepota, to će da bude baš velika lepota, čudesno, dobro. I mislim da će narod biti izuzetno zadovoljan. Videćete, tu nema više prevara. Mi sad imamo cene koje se uzimaju od dobavljača i ograničenje marže. Možeš ti da podižeš cenu i na 500, ali uzmi majstore pa plati 300 i 400 dobavljaču. A hoće da plati 30 i 40. On ne može da se igra sa tim više. Tako da ćemo mnogo toga dobrog da uradimo za narod, mnogo toga dobrog za ljude i baš se radujem tome - poručio je Vučić.