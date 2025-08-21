Slušaj vest

Od jeseni stižu nove mere podrške koje je najavio predsednik Aleksandar Vučić, rast plata i penzija, povoljniji krediti i stroža kontrola cena. Kako poručuje, reč je o možda i najboljim merama za običan narod, od pomoći penzionerima i najsiromašnijima, do olakšanih potrošačkih i gotovinskih zajmova. Cilj je ublažavanje inflacije, koja i dalje najviše pogađa potrošačku korpu.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je ekonomski analitičar Bojan Dimitrijević:

- Najavljene su mere krakoročnog, srednjevečnog i dugoročnog karaktera. Kratkoročne su period od tri do šest meseci kada bi neke mere dobile efekat, a ukoliko se planira povećanje minimalne plate, penzije, onda efekat može da se ispolji i u roku od 30 dana. Mere vezane za trgovinsku politiku i položaj dobavljača, za njih će biti potrebno 3 do 6 meseci da daju efekte, ukoliko to vodi ka korigovanju cena namirnica i hrane na koje se troši najveći deo budžeta, naročito kod siromašnijeg domaćinstva - kaže on.

Dimitrijević dodaje i da se pripremaju mere koje će ograničiti kamatne stope od strane banaka, pa kaže da će i one smanjiti troškove zaduživanja na, na primer, stambene kredite ali i potrošačke kredite.

- Ima prostora i za poreske mere, ali i promene u socijalnoj politici koje bi možda išle u pravcu penzija koje bi dobijali svi građani, ili dečiji dodatak koji bi dobijali svi oni koji imaju decu - kaže DImitrijević.

Dimitrijević navodi da je položaj najsiromašnijih bio ugrožen u poslednje vreme, ali je bio kompezovan i određenim jednokratnim davanjima države u vreme Korone.

- Svuda, pa i u Srbiji, bogati su postali bogatiji, a siromašniji su postali siromašniji. Izazovi po našu ekonomiju i dalje postoje, ne znamo kako će se rasplesti kriza u Ukrajini koja uvek može dovesti do poboljšanja u energetskoj situaciji. Zatim, cena hrane, koja je opet poskupela. Treba čitav niz mera za poljoprivrednu proizvodnju, naše proizvođače i trgovinu koja bi dovela do nižih cena hrane, ili bar manjeg rasta cena - kaže DImitrijević.

On dodaje da treći šok koji može da usledi može biti vezan za inflaciju koja je uvek jači udar na naša sredstva.

- Ne može se govoriti o monošpolu trgovinskih lanaca, već o krupnim lancima koji mogu da se dogovaraju o maržama. Država mora da se uhvati u koštac sa tim problemom, jer preduzeća to neće učiniti. Problem je i na strani trgovine, ali i poljoprivrede. Treba osmisliti mere koje će dovesti do nižih cena hrane, a povećati konkurentnost u trgovini - naglasio je Dimitrijević.

