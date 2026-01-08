Slušaj vest

Cena zlata bi mogla da poraste na 5.000 dolara po unci u prvoj polovini 2026. zbog geopolitičkih rizika i rastućeg globalnog duga, navodi se u danas objavljenoj prognozi britanske banke HSBC.

Banka je istovremeno smanjila svoju prosečnu prognozu cene zlata u 2026. godini sa ranijih 4.600 dolara na 4.587 dolara po unci, pošto očekuje korekciju cena kasnije tokom godine, prenosi Rojters.

HSBC je naveo da bi korekcija cena naniže mogla da bude još značajnija ako geopolitički rizici oslabe ili ako američke Federalne rezerve obustave smanjenje kamatnih stopa. Ako Fed prestane da snižava kamate ili ih poveća, zlato postaje manje atraktivno jer obveznice i štednja donose veći prinos.

Foto: Sebastian Duda / Alamy / Alamy / Profimedia

Banka predviđa da će cene zlata tokom 2026. varirati između 3.950 i 5.050 dolara po unci, uz visoku volatilnost u trgovini i cenu na kraju godine od 4.450 dolara.

HSBC je takođe povećala prognoze prosečnih cena zlata za 2027. i 2028. godinu na 4.625 i 4.700 dolara po unci, sa ranijih 3.950 i 3.630 dolara.

Banka očekuje da će cena zlata na kraju 2027. iznositi 4.600 dolara po unci, dok će prosečna vrednost za 2029. biti 4.775 dolara.