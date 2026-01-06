Slušaj vest

Cene zlata su porasle za dva odsto, pre svega zbog pojačanih geopolitičkih tenzija, čime su dostigle nivo od 4.430 dolara po unci.

Vrednost plemenitog metala skočila je nakon što su Sjedinjene Američke Države zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura što je usmerilo investitore ka sigurnijim ulaganjima, preneo je Trejding ekonomiks.

Američki predsednik Donald Tramp je rekao da će SAD privremeno "upravljati" Venecuelom nakon svrgavanja Madura u iznenadnoj vojnoj operaciji u subotu.

Američki ržavni sekretar Marko Rubio je u nedelju pokušao da to ublaži, rekavši da će Vašington insistirati na promenama, ali da neće direktno upravljati zemljom.

U međuvremenu, investitori takođe pažljivo prate ključne američke ekonomske podatke, posebno izveštaj o zaposlenostima, koji bi u petak mogao da ponudi više naznaka o budućem kretanju kamatnih stopa u SAD.